Alianza Lima anuncia compra de pruebas de coronavirus para el regreso a los entrenamientos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la reactivación de fútbol en nuestro país con la vuelta de los entrenamientos en los clubes profesionales que compiten en la Liga 1 Movistar 2020, bajo estrictas normas de sanidad establecidas en el protocolo de bioseguridad que la Federación Peruana de Fútbol le entregó días atrás al Gobierno.

El protocolo para la reanudación del fútbol peruano contempla las medidas que deberán seguir los jugadores desde que salen de casa. La indumentaria, agua, suplementos y elementos de aseo serán personales. También se sugiere no usar aire acondicionado si van en transporte propio. Para quienes no tienen vehículo particular, el equipo deberá proveer transporte de ida y vuelta.

Asimismo, establece que cada futbolista será sometido a pruebas de coronavirus antes del regreso de los trabajos, el mismo que podría darse antes del 15 de junio tras el anuncio del mandatario. Es por ello que en Alianza Lima confirmaron que ya están viendo la compra de los test.

“Estamos pensando hacer las pruebas entre 7 a 10 días previos a que se inicien los entrenamientos. Ya luego se verán las más cercanas a la competición, por ahora ya hemos pasado las cotizaciones y estamos viendo el tema de las compras”, señaló Víctor Hugo Marulanda.

Cabe indicar que la Federación aseguró semanas atrás que dicho ente se encargará de comprar pruebas moleculares para todas las personas involucradas en un partido. La Liga 1 aún no tiene fecha de reanudación, pero tras la vuelta de los entrenamientos se espera que sea en el mes de julio.

“Puedo anunciar que la FPF se hará cargo de la adquisición de pruebas moleculares para todas las personas que participan de un partido de fútbol y los procedimientos de aplicación serán supervisados por las autoridades sanitarias. Todo esto a través de la firma de un convenio con alguna empresa especializada”, sostuvo Agustín Lozano, presidente de la FPF.