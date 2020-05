Luego del éxito en Netflix del documental The Last Dance sobre Michael Jordan y la dinastía de los Chicago Bulls, la cadena ESPN anunció este jueves que producirá otra serie sobre la superestrella del fútbol americano Tom Brady, que lanzará en 2021.

El mariscal de campo, todavía en actividad a sus 42 años, será coproductor y protagonista del documental llamado Man in the arena (El hombre en la arena), que tendrá nueve capítulos.

El anuncio llega cuatro días después de que se emitiera el décimo y último episodio de The Last Dance (El Último Baile), que se convirtió en el documental con más audiencia de ESPN en Estados Unidos y fue visto por más de 23 millones de personas en otros países a través de Netflix.

Man in the arena, que dirigirá el estadounidense Gotham Chopra, será un recorrido por la infancia, la formación y las dos décadas de carrera profesional de Tom Brady, en las que alzó seis títulos de NFL con el uniforme de los New England Patriots, más que ningún otro jugador en la historia de este deporte.

“A través de la serie, estamos definiendo los momentos y desafíos clave que parecían insuperables, pero que, a través del trabajo duro y la perseverancia, se convirtieron en triunfos que definieron mi carrera”, dijo Tom Brady, casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen.

“Darme cuenta de mi potencial fue de lo que se trató mi carrera”, manifestó el deportista estadounidense en un vídeo de avance del documental que subió a su cuenta de Twitter.

El jugador californiano espera jugar al menos un par de temporadas más y lo hará en las filas de los modestos Tampa Bay Buccaneers, franquicia a la que se sumó como agente libre tras su salida de los Patriots en marzo.

CON INFORMACIÓN DE AFP

