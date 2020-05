Sergio Peña, futbolista del FC Emmen de Holanda, confesó que tuvo una reunión con jugadores y cuerpo técnico de la selección peruana, quienes confirmaron que las Eliminatorias Sudamericanas iniciarán en el próximo mes de septiembre, según la programación de FIFA.

“Me he reunido con el comando técnico y con seis jugadores para hablar que ya se vienen los partidos de la selección en septiembre, así no estemos jugando en los equipos y los torneos no inicien. Está confirmado que las eliminatorias inician en septiembre”, reveló el volante nacional en entrevista con Movistar Deportes.

Sergio Peña, por otra parte, afirmó que esta ha sido su mejor campaña jugando en el exterior y espera quedarse varios años en el FC Emmen de Holanda.

“Sin duda este año ha sido mi mejor temporada en Europa. Hasta ahora, mi futuro lo veo en el Emmen”, contó el formado en las inferiores del club Alianza Lima.

FPF y comando técnico de la selección buscan reunirse con presidente Martín Vizcarra

La suspensión del fútbol local podría perjudicar a la selección peruana con miras al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, programadas para septiembre.

En una reunión sostenida entre directivos de la FPF y el cuerpo técnico de la selección nacional con Ricardo Gareca, se decidió que el rector máximo del balompié nacional gestione una reunión con las autoridades del Poder Ejecutivo, liderado por Martín Vizcarra con la finalidad de dar a conocer las razones por las que el fútbol necesita reiniciarse, obviamente bajo estrictas medidas de sanidad.

La idea es que un grupo conformado por Agustín Lozano, presidente de la FPF, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas, Néstor Bonillo (preparador físico de la selección) y el Comité Médico de la FPF vayan al Palacio de Gobierno para reunirse con el Ministro de Salud y el Presidente del Perú. para pedir que el fútbol no sea considerado dentro de la fase 4 de la reactivación económica.

