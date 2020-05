El excapitán de Alianza Lima respalda a Claudio Pizarro. Juan Jayo aseguró que el 'Bombardero de los Andes’ es el futbolista peruano más criticado y esto ha llevado a que su carrera en Europa no sea reconocida.

Jayo hizo tal revelación en una entrevista con Jesús Alzamora vía Instagram. Ahí detalló que el experimentado delantero está por delante de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en el podio de futbolistas peruanos más exitosos de las últimas décadas.

PUEDES VER Madre de Erick Delgado falleció por COVID-19 y el arquero le dedicó unas sentidas palabras

“El hecho de que Claudio Pizarro no hay podido ir a un Mundial, el hecho de que Claudio, de repente, no haya podido reeditar sus actuaciones en Europa, en la selección... pero el mantenerse en los equipos top, eso no lo hace cualquiera. Siempre ha sido un profesional a carta cabal”, empezó diciendo el ex Alianza Lima.

“Es un tipo de persona extraordinaria. Lo conozco. He compartido con él en la selección, también en Alianza Lima. Para mí, Claudio es el jugador más exitoso. Atrás viene Jefferson (Farfán), viene Paolo (Guerrero), con todo lo que han hecho a nivel de selección. Definitivamente, tenemos un jugador muchas veces no reconocido, más atacado por lo que ha hecho en la selección, que por lo exitoso que ha sido en su carrera”, dijo Jayo.

PUEDES VER El Perú vs. Dinamarca del Mundial Rusia 2018 volverá a transmitirse por Latina TV

Claudio Pizarro fue enviado a cuarentena preventiva

El 15 de mayo desde Alemania llegó la información de que el Werder Bremen había enviado a Claudio Pizarro a cuarentena preventiva. Esto a raíz de que en su entorno familiar hubo un caso positivo al test de coronavirus.

“Aunque el futbolista ha sido evaluado negativamente en pruebas anteriores, el Departamento de Salud de Bremen organizó la cuarentena en coordinación con el Werder Bremen, ya que una persona de su entorno hizo dio positivo para COVID-19 al comienzo de la semana”, informó el club ’teutón'.