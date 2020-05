N’Golo Kanté ha sido liberado de entrenar con el Chelsea por tener miedo a contagiarse del coronavirus, informó el club inglés a AFP. El mediocentro defensivo explicó que no se sentía cómodo en en esta situación.

N’Golo Kanté sí estuvo en el primer entrenamiento en grupo del martes, sin embargo; el entrenador Frank Lampard autorizó que se ponga en forma desde su casa y no en la sede del Chelsea.

La hermana de Kanté, Niama, falleció de un ataque cardíaco poco antes del inicio del Mundial de Rusia 2018, donde el mediocentro salió campeón. El jugador del Chelsea también perdió a su padre cuando apenas tenía 11 años, por lo que no se siente seguro de volver a entrenar a pesar de tomar todas las medidas respectivas.

En el 2018, Kanté tuvo un duro incidente cuando no sentía que podía entrenar e incluso perdió el conocimiento en el vestuario. Pese a que se hizo pruebas médicas y no arrojó ningún problema físico, no disputó el siguiente duelo ante el Manchester City.

Kanté dio negativo en coronavirus y seguirá ejercitándose en su casa. No hay fecha de retorno para él al Chelsea. Cabe recalcar que no es el único jugador de la Premier League en mostrarse “pensativo” sobre el retorno del fútbol.

Troy Deeney, histórico jugador del Watford, decidió no volver a asistir a los entrenamientos debido a que su bebé de cinco meses sufre problemas respiratorios y no puede poner en riesgo a su familia.

La Premier League hizo más de 700 test de coronavirus, de los cuales se identificaron seis casos positivos. Entre ellos, un entrenador del Burnley, un jugador, dos miembros del comando técnico del Watford y dos miembros de otro club que mantendrá en reserva su identidad.

