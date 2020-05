Giorgio Chiellini sigue causando polémica por su autobiografía. Tras haber llenado de elogios a Sergio Ramos por su lesión a Salah, ahora el capitán de la Juventus alaba a Luis Suárez por la vez que le mordió el hombro en Brasil 2014.

Chiellini colocó a Luis Suárez como un chico de la calle con una habilidad increíble para utilizar a los defensas “como paredes” para el balón. “Admiro su malicia: si la perdiera, se convertiría en un delantero normal”.

El capitán de la Juventus le quitó responsabilidad a Suárez por lo que hizo en Brasil 2014: “El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué a Cavani todo el partido, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente noté que me mordían el hombro y nada más”.

“Se ha pasado, pero aquella es su estrategia de contacto en la lucha y si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, subrayó Chiellini.

El defensor también cometió una infidencia al compartir que unos días después Suárez lo llamó, pero que no hacía falta que le pidiese algún perdón. “Yo también en el campo soy un gran hijo de p... y estoy orgulloso de eso”, puntualizó.

"Las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades, para superar el rival debes ser listo, yo noto cuando es necesario provocar. Es algo irracional, casi una percepción emotiva”, finalizó.

