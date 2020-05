El coronavirus no tiene fecha de caducidad y millones de personas se debaten entre la vida y la muerte a diario. El mundo está sumergido en una profunda crisis y España ha sido uno de los países más afectados. El país europeo registra a la fecha 279.524 personas contagiadas y 27.888 fallecidos.

Hugo Orlando Gatti ha sido uno de esos casos y a sus 75 años puede decir que derrotó a la COVID-19. El histórico futbolista de Argentina vive actualmente en la capital española y se contagió del virus a fines de marzo; inmediatamente fue internado en una clínica local y algunas semanas después, en abril, se confirmó que había superado a dicha enfermedad.

El popular ‘Loco’ regresó a los estudios de El Chiringuito de Jugones, donde es uno de los panelistas, pero volvió después de vencer al coronavirus y por primera vez habló sobre cómo se siente actualmente y de su paso por el centro médico, donde le dijeron que tenía altas probabilidades de perder la vida.

“No puedo creer que esté vivo”, fueron las primeras palabras que soltó Hugo Gatti al programa español. “Yo me río todos los días. Todavía no lo puedo creer. Nunca sentí miedo. Cuando apareció la enfermedad me aparecieron las molestias que no tenía”, añadió el otrora portero de Boca Juniors.

El mítico exguardameta sudamericano hizo gala de su satírico humor que lo caracteriza y reveló que esperaba lo peor y que los médicos no le decían nada bueno; todo lo contrario. Asimismo, mencionó que él nunca tuvo ningún síntoma y que tampoco percibió los típicos dolores de fiebre o resfrío.

