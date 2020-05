Padre de Jorge Huamán falleció por COVID-19 y lamentó no despedirse de él

El coronavirus en el Perú sigue generando pérdidas humanas, en esta oportunidad la enfermedad llegó hasta la familia de Jorge Huamán, quien a través de sus redes sociales confirmó el fallecimiento de su padre con un sentido mensaje.

Hace unas horas, el guardameta Erick Delgado también confirmó en sus redes sociales el deceso su madre Martha Vásquez. Esta vez, el coronavirus se llevó al progenitor del exfutbolista del Sport Boys.

PUEDES VER El Perú vs. Dinamarca del Mundial Rusia 2018 volverá a transmitirse por Latina TV

"Padre adorado, no sabes cuánto siento tu partida. Fuiste el mejor. Siempre atento, honesto, humilde, honorable, trabajador y una gran persona. Espero me perdones el no haber estado mas cerca a ti en tus últimos momentos de vida. Te amo demasiado y no sabes cómo me duele el no haberte podido decir que siempre fuiste mi ídolo el único en mi vida. Papito, ya nos encontraremos y en ese momento espero poder abrazarte nuevamente y decirte ‘gracias papito, siempre fuiste mi ídolo’. Te amo”. Descansa en paz, mi vida”, escribió el popular ‘Chino’.

Sport Boys de solidarizó con Jorge Huamán

Si bien nunca pudo conseguir un título nacional con la camiseta rosada, Jorge Huamán demostró es más de una ocasión el cariño que le tiene a la ‘Misilera’, es por eso que la institución ‘chalaca’ no lo dejó solo en este momento tan difícil.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán. Enviamos nuestras condolencias para la familia”, se lee en la publicación que hizo Sport Boys a través de su cuenta oficial de Twitter.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán.



Enviamos nuestras condolencias para la familia 🙏🏼 pic.twitter.com/eBLvht2u5E — Club Sport Boys (En casa 🏠) (@sportboys) May 21, 2020

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.