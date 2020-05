Leao Butrón a malos hinchas: “No puedes decir ‘yo amo a mi institución’ y luego vender camisetas falsas” [VIDEO]

Leao Butrón alzó su voz de protesta contra un sector de los hinchas de Alianza Lima. El portero del cuadro íntimo expuso su disconformidad con los simpatizantes del club que realizan una serie de actos reprochables, a quienes llamó “lamesuelas”.

“Tú no te puedes decir hincha y atacar a tus jugadores, creo que eso no va con ser hincha. No puedes decir ‘yo amo mi institución’ y vender camisetas falsas. Te dan entradas para que las repartas entre la gente y las vendas, no puedes filtrar un audio como se filtró una vez”, expresó el arquero en entrevista con el portal OccidentAL.

Butrón aprovechó para manifestarse en contra de los fanáticos del club de La Victoria que expresan reiteradas opiniones negativas hacia el plantel. "Hay gente que dice ser hincha, y habla y habla, y pega y pega, y es lamesuelas. Esa es la realidad”.

Asimismo, el guardameta de 43 años, resaltó que tanto la barra oficial de los ‘grones’, el Comando Sur, así como otros grupos de la hinchada, realizan buenos actos que son para resaltar, por lo que pidió realzar esta clase de acciones en contraste con los seguidores que “lucran” con el club.

“Hay muchas cosas buenas de la barra de Alianza Lima de todos los sectores. Hay que seguir en lo mismo y cerrarle puertas a estos hinchas que les gusta vender camisetas falsas, que están conectados con un dirigente y quieren saber todas las primicias y no saben absolutamente nada porque los jugadores sabemos cosas y nos da risa”, reveló.

