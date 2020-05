Javier Mascherano ya es un ícono de la selección argentina y será siempre recordado como un líder que siempre se dio íntegro por la camiseta ‘albiceleste’. Lamentablemente para el actual jugador de Estudiantes de La Plata, le tocó vivir una época de sequía en la selección de su país, aunque estuvieron varias veces cerca de la gloria.

En una entrevista con la cadena TyC Sports, ‘El Jefecito’ expresó su sentir al perder tres finales seguidas con Argentina. La final de la Copa del Mundo Brasil 2014 ante Alemania y las Copas Américas del 2015 y 2016 ante Chile.

“Es el deseo de tener algo y no tenerlo, ni más ni menos que eso. El camino se hizo, creo que de la mejor manera, pero no terminaste coronando y es, ni más ni menos, el deseo de haber podido obtener la recompensa. Desde 2011 sufrimos una especie de reconstrucción, en todo, en todas las bases de lo que fue la selección rrgentina. Hasta 2016 fueron cinco años en los que el equipo compitió con grandes potencias, pero no pudo coronarse en ninguno”, manifestó.

Mascherano también reflexionó sobre lo diferente que hubiera podido ser la actuación de la selección argentina si ganaban la Copa América Centenario.

“Si hubiésemos salido campeones en Estados Unidos, las cosas habrían sido muy diferentes desde muchos aspectos, el entrenador (Gerardo Martino) no se habría ido y le habrían dado más espalda para pelear por las cosas que quería cambiar. Ibas al Mundial de Rusia con otro espíritu, pero estamos hablando de algo ficticio. La realidad que nos tocó vivir fue otra y la tratamos de llevar de la mejor manera porque cada uno intentó dar lo mejor”.

Finalmente, el aguerrido volante argentino manifestó no sentir ningún arrepentimiento, aunque admite que le hubiera gustado ganar algún campeonato con la selección de su país.

“Pasó el tiempo, uno ya se alejó de la selección, miró para atrás y lógicamente que me hubiera gustado ganar algo con la mayor, pero no me arrepiento de nada”, sentenció.

