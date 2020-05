Aparte de vestir los colores de la selección peruana, la etapa más sublime de Nolberto Solano fue cuando perteneció a Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del continente, donde además compartió plantel con el -considerado por muchos- mejor futbolista de la historia del deporte rey, Diego Armando Maradona.

Pese a que han pasado más de 20 de años de la experiencia que 'Ñol’ Solano pasó a lado del ‘Pelusa’, el asistente de Ricardo Gareca guarda con cariño ese recuerdo, del cual tiene más de una anécdota por contar.

“Mi representante hice las gestiones para luego ir a Boca Juniors. Era un sueño que lo veía lejano, pero se dio. La cereza fue tener a Maradona de compañero. El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego", enfatizó Nolberto Solano a Gol Perú.

Confesó la relación cercana que tuvo con el actual entrenador de Gimnasia. "Así empezó esta relación. Diego Armando Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, sostuvo.

En cuanto a su trayectoria en el fútbol peruano, Solano señaló la intervención de Oblitas para que llegara a Cristal, así como al resto de clubes a los que perteneció.

“Juan Carlos Oblitas me dio mi primer contrato con Sporting Cristal. Dejé Sport Boys porque era una oportunidad única. Alianza Lima era opción, pero no quiso firmar. Debuté en 1992 y luego firmé por Deportivo Municipal. Ese año me sirvió para volver a Cristal a pedido de Oblitas, porque tenía la ambición de salir campeón”, sostuvo Nolberto Solano.

