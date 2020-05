La relación de Renato Tapia con el Feyenoord llegará a su fin el próximo mes luego de casi tres años, ya que el denominado 'Capitán del futuro’ no renovará contrato con el mencionado equipo de los Países Bajos y será un jugador libre en busca de un nuevo destino.

“El 30 junio acaba mi contrato con Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello, a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, declaró el mundialista con la selección peruana en una entrevista con Radio Ovación.

PUEDES VER Gabriel Heinze y Luis Abram aparecen en el radar del Olympique de Marsella

Sin embargo, no todo son malas noticias para Renato Tapia, ya que el mediocampista cuenta con más de una oferta de Europa y América para seguir su carrera futbolística.

Se supo que Cruz Azul y Boca Juniors han expresado anteriormente su interés por el volante, por lo que su salida como jugador libre podría incentivar a ambos clubes a ficharlo. Por otra parte, la liga escocesa vería con buenos ojos al ’13′ de la ‘Blanquirroja’.

PUEDES VER Alianza elaboró protocolo sanitario ante el coronavirus para la vuelta de la Liga 1

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección”, señaló el futbolista de 24 años.

Renato Tapia también podría ir a un grande de la Premier League de Escocia, ya que el Celtic y Rangers buscan un volante de jerarquía para reforzar su plantel y no es descabellado la llegada del subcampeón de América.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.