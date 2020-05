Reimond Manco reveló por qué lo secuestraron en México

Reimond Manco acaparó las principales portadas de los medios mexicanos y peruanos en el 2011, tras asegurar que fue secuestrado en México cuando jugaba en el Atlante. Nadie creyó su versión de los hechos, debido a sus constantes indisciplinas; años después el volante de Binacional recordó lo sucedido.

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, dijo Reimond Manco a DirecTV.

Reimond Manco viene ayudando a las familias más necesitadas con productos de primera necesidad.

Manco recalcó que lo que contó el 2011 fue verdad. “Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz, pero ese problema ocurrió a la 1:30 de la mañana y a las 9 ya estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima”, añadió.

Tras su regreso a Lima, Atlante disolvió el vínculo con él indicando que llegó a los entrenamientos oliendo a alcohol y golpeado. Incluso, el técnico del equipo en este momento, Miguel 'El Piojo’ Herrera se pronunció al respecto.

“Yo traje a Manco a Atlante. Mientras entrenaba aquí al chico le ganó la fiesta y desapareció una noche. Después volvió y dijo que lo secuestraron. Y cuando se hicieron las averiguaciones el tipo agarró un avión y se fue”, contó el entrenador en 2014 para la Revista Contexto.

Reimond Manco, tras dejar el Atlante, regresó al Juan Aurich, dueño de su pase. Luego fichó por León de Huánuco, Al-Wakrah (Qatar), UTC, Alianza Lima, Zamora (Venezuela), Unión Comercio, Real Garcilaso, Sport Boys y actualmente se encuentra en Binacional.

