En tiempos de pandemia los clubes de fútbol han tenido que utilizar la creatividad para crear contenido que mantenga entretenidos a sus seguidores y atentos a las noticias sobre su futuro. En esta ocasión, el DC United de la MLS creó un juego en redes sociales que tiene como protagonista al futbolista peruano Edison Flores.

El popular ‘Orejas’ es protagonista de un juego que el DC United colgó en su cuenta de Twitter. Con una imagen de Flores con su característica pose colocando sus manos en los oídos, el cuadro estadounidense reta a sus seguidores a ponerle la mascarilla a su jugador.

“¿Qué tan rápido son tus dedos en Twitter? ¿Puedes ponerte la máscara?”, es la frase con la que el club de Washington DC. acompaña una animación en la que una mascarilla atraviesa la pantalla con mucha velocidad y es tarea del internauta detenerla en el momento exacto para que calce con el rostro del volante peruano. El hashtag #ParenLasOrejas también se hizo presente.

Hasta horas de la tarde del martes 19 de mayo, la publicación ya contaba con un gran número de seguidores que habían logrado cumplir con la difícil tarea.

Este juego se realizó con la finalidad de promocionar tanto el uso de las mascarillas en estos tiempos de pandemia como la transmisión en vivo en la que participó 'Orejas'. En dicha entrevista, Flores relató la forma en la que pasa el tiempo durante la cuarentena.

“Me molesta el no entrenar, no jugar, solo he tenido dos partidos con mis compañeros. Pero igual sigo entusiasmado con que regrese la MLS para cumplir los objetivos grupales que tenemos y hacer una buena temporada”, señaló.

Además, contó cómo fue pasar su cumpleaños en pleno confinamiento. “Durante mi cumpleaños, lo pasé junto a mi familia, comimos, me cantaron cumpleaños y comimos postre. Lo pasamos bien”, manifestó.

