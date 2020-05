Los Chicago Bulls de Michael Jordan se encontraban persiguiendo su sexto titulo de NBA en 8 años. Llevaban una ventaja de 2-1 sobre los Utah Jazz de Karl Malone y tenían la posibilidad de cerrar la final de locales si ganaban dos partidos seguidos en casa. Sin embargo, no todos parecían tener la mente enfocada en el campeonato; Dennis Rodman tenía otra batalla en mente.

El exitoso documental ‘The Last Dance’ nos muestra cómo, durante una importante sesión de entrenamiento previo al juego 4, una ausencia se hacía notable. Dennis Rodman no se encontraba en el centro de entrenamiento, ni siquiera estaba en Chicago, se encontraba en Detroit acompañando a su amigo Hulk Hogan en un evento de lucha libre.

Lo que fue mostrado en la serie por solo unos segundos y catalogado por Carmen Electra como "un desvío más de Rodman", en realidad fue algo mucho más profundo. 'Rodzilla' era un fanático confeso de la lucha libre y su incursión en aquel deporte espectáculo había empezado mucho antes que se llevara a cabo esa fuga.

Rodman en el ring

La entrada de Rodman a los cuadriláteros por primera vez fue un año antes, en marzo de 1997 para ser exactos. Su personalidad rebelde y actitud de ‘chico malo’ lo hacían candidato perfecto para pertenecer a una de las agrupaciones más controversiales de la época, la NWO de Hulk Hogan.

Aprovechando la fama y fanatismo de Rodman, la empresa WCW no dudó en utilizarlo como un gancho publicitario para promocionar su evento Uncensored, pero la participación del basquetbolista iba a ir mucho más allá que solo parar al lado del ring a apoyar a su musculoso amigo. Si Rodman iba a incursionar en la lucha libre, tenía que pelear.

Dennis Rodman en WCW.

Su primer combate fue en el evento Bash at the Beach 1997 en la que hizo equipo con Hulk Hogan para perder contra Lex Luger y El Gigante. Rodman solo sabía hacer dos movimientos, una tacleada de fútbol americano y una lance de brazo, además de diversos golpes. En realidad, no lució tan mal como algunos fans podrían esperar.

Sus participaciones se hicieron esporádicas pero interesantes, llegando incluso a hacerse pasar por Sting en una ocasión. No obstante su combate más recordado llegó en Bash at the Beach 1998. Ya terminada la temporada, con el sexto título bajo el brazo que parecía no importarle mucho, el ‘Gusano’ tuvo que verse las caras nuevamente con un conocido rival, Karl Malone.

Dennis Rodman en WCW.

‘El Cartero’ también era un fanático de la lucha libre e incursionó como compañero de Diamond Dallas Page. La actitud de villano de Rodman hizo que Malone se convierta en héroe de manera instantánea. De esa manera quedó pactada una de las grandes luchas en la historia de WCW, si WWE tuvo a Lawrence Taylor (jugador de fútbol americano retirado) como mayor estrella deportiva invitada en una lucha, la compañía de Ted Turner respondía con dos estrellas de la NBA en el mejor momento de su carrera.

Fue un combate en parejas en el que Rodman y Hogan se midieron ante Malone y DDP. La electricidad podía sentirse en el ambiente y no importó que ambos basquetbolistas no tuvieron un entrenamiento adecuado, el gusto por ver a Malone cobrar venganza por los dos títulos consecutivos perdidos era un deleite para cualquiera. De hecho, el ‘Cartero’ lució muy bien, incluso se dio el lujo de aplicar un ‘diamond cutter’, maniobra muy popular en aquellos días.

Finalmente fue victoria para los miembros de la NWO, como no podía ser de otra manera, con trampa. ‘Rodzilla’ tuvo varios combates más, algunos con grandes estrellas como Randy Savage y Mr. Perfect. Lo que para muchos fue una locura del jugador más extravagante de la historia, para él fue algo más, fue demostrar que, así como too en su vida, él era Dennis Rodman y si Rodman quiere hacer algo, no hay nada que lo detenga.

