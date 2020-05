La joven nadadora argentina Delfina Pignatiello, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, sigue entrenando en la intimidad de su hogar mientras atraviesa el aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

En este marco, la campeona panamericana ha encontrado en las redes sociales un medio para seguir en contacto con sus seguidores. Sin embargo, en los últimos días, atravesó una situación incómoda y repudiable.

Delfina Pignatiello se refirió al acoso constante que recibió desde su cuenta oficial de Instagram.

Delfina Pignatiello realizó una transmisión en vivo desde su Instagram oficial para mostrar parte de su rutina de entrenamiento. Durante la emisión de un live stream, varios internautas aprovecharon para hacer comentarios ofensivos hacia su persona; ante esto, Delfina envió una fuerte respuesta.

“Aguantar los chistes y el hate (odio) en las redes es una cosa, pero a la sexualización sí hay que ponerle freno. Hay un límite”, posteó la nadadora en su cuenta de Twitter.

Asimismo, en Instagram, publicó una historia con el mismo sentido. “Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre”, indicó.

Como se recuerda, Delfina Pignatiello hizo historia en los Panamericanos Lima 2019, luego de ganar dos medallas de oro en las pruebas de 400 y 800 metros libres en Natación.

