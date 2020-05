Cristian Benavente: ¿Por qué nunca se consolidó en la selección peruana?

Nació en Madrid, pero su corazón es peruano. A Cristian Benavente no solo lo une el vínculo a través de su madre Magali Bristol, exvoleibolista nacional, sino también el amor que le tenía a su abuela. Al final, ponerte la camiseta de una selección es una historia de amor. Ese cordón umbilical sanguíneo, pero que también tiene que ver con la manera de sentir tan sudamericana.

Su estilo de juego resaltaba en las divisiones inferiores del Real Madrid, con el que salió campeón de la Copa del Rey Juvenil. Polivalente, sabe usar las dos piernas, hábil y con gol. En la ‘Fábrica’, compartió vestuario con Álvaro Morata, Casemiro, Lucas Vázquez, Nacho Fernández y fue dirigido incluso por Zinedine Zidane.

Su talento no fue ajeno a la selección peruana, donde fue convocado a la sub-17 de J. J. Oré para el Sudamericano del 2011. Dos años después, tendría un papel más preponderante en el equipo de Daniel Ahmed, que estuvo cerca de clasificar al Mundial Sub-20, en un plantel donde también destacaba Alexi Gómez, Yordy Reyna, Andy Polo, Edison Flores y Jean Deza.

En abril del 2013, Sergio Markarián lo hizo debutar en la selección mayor con solo 19 años contra México. Anotaba su primer tanto en un amistoso contra Panamá y hacía su estreno en Eliminatorias ante Argentina en Buenos Aires donde fue una de las notas altas, regalando algunos lujos y una jugada personal que casi acaba en gol. Con Bengoechea jugó algunos partidos y cuando Ricardo Gareca asumió como técnico de la ‘Blanquirroja’, lo llamó para el primer duelo ante Venezuela en Estados Unidos. Jugó algunos minutos en el complemento.

Muchos lo pidieron para la Copa América 2015, donde Perú ocuparía el tercer lugar, pero en ese momento el ‘Tigre’ decidió apostar por Christian Cueva. Una decisión que fue discutida, pero luego olvidada ante el resultado y la actuación de ‘Aladino’. El comando técnico le pidió que busque jugar y se fue al MK Dons de la Championship (segunda) de Inglaterra, pero solo jugó dos partidos.

En el Charleroi tuvo su mejor rendimiento participando en más de 100 partidos con el cuadro belga y jugó dos partidos en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: ante Ecuador y Argentina, ambos en Lima. Ante la ‘Albiceleste’ jugó como volante por derecha, pero no destacó y fue cambiado en el complemento. No volvió a jugar más en el torneo clasificatorio y volvió al radar al brillar en Bélgica, cuando la selección peruana ya tenía un cupo para el Mundial. Incluso fue llamado a los amistosos ante Islandia y Croacia, pero no llegó a tener un lugar en la lista final. “Siempre estuve esperando esa oportunidad hasta el último día para estar en el Mundial”, dijo el ‘Chaval’.

Luego volvería a ser convocado en otros amistosos, tendría minutos contra Ecuador y fue titular contra Costa Rica en Arequipa en noviembre. Un par de meses después, cuando todo parecía encaminado para consolidarse en la selección, tomó una decisión que cambiaría su carrera. Deja Bélgica y ficha por el Pyramids de Egipto. “La decisión económicamente era buena, y yo sentí que el club quería que yo ocupara específicamente ese puesto”, indicaba Cristian Benavente en una entrevista.

Para el comando técnico no era una liga competitiva, lo dejó claro Ricardo Gareca en una nota con La República. “En Egipto, según la información que tenemos, está entrando en el segundo tiempo. De pasar de titular a estar en el segundo tiempo, no es un buen avance. La liga egipcia es desconocida para nosotros. Nos hubiera gustado que la decisión sea otra", indicó. Benavente jugó 12 partidos en el Pyramids, pero no fue llamado para los amistosos de esos meses, tampoco para la Copa América Brasil 2019, donde la selección peruana llegó a la final.

Entonces tuvo que cambiar nuevamente de liga: fue a préstamo al Nantes de Francia para tener mayor competencia, completando así estar en tres clubes en solo ocho meses. Pero se las arregló para que su nombre volviera a resaltar en la lista para los partidos contra Colombia y Chile de noviembre del 2019, un año después de su última convocatoria. Ante los ‘Cafeteros’ jugó en el segundo tiempo y tuvo un remate al travesaño. El duelo con la ‘Roja’ se suspendió por los problemas sociales de dicho país.

¿Por qué no ha podido consolidarse en la selección peruana? Es la pregunta que se hacen muchos con Cristian Benavente, un volante talentoso y desequilibrante que hasta ahora no encuentra un sitio en el once de Ricardo Gareca, una tarea pendiente que espera concretar. La intermitencia de sus convocatorias también puede ser analizada por algunas lesiones que lo marginaron, tiene dura competencia en el puesto y la base del grupo parece estar formada. Son pocos los jugadores nuevos que ingresan en la lista.

Christian Cueva es titular indiscutible para el ‘Tigre’ y debe competir con Sergio Peña, quien ha estado en buen nivel y otros aspirantes a un lugar en la lista. La comunicación con el técnico argentino no se ha perdido, está en su radar, incluso estaba en la prelista para el inicio de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil, pero la pandemia del coronavirus suspendió toda actividad futbolística. El ‘Chaval’, quien este martes 19 de mayo cumple 26 años y tendrá que definir su futuro en las próximas semanas —incluso tendría algunas ofertas del fútbol español—, espera que la franja en el pecho se prenda más seguido en el campo de juego.

