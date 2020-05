Champions League se podría reanudar a partido único y con ‘Final Four’

Con el regreso de la Bundesliga y la inminente vuelta de varios torneos europeos, la UEFA se encuentra en la mira mientras los hinchas esperan noticias sobre la reanudación de la Champions League.

El torneo de clubes más importante de Europa se paralizó a mitad de octavos de final y la UEFA aún no se pronuncia sobre una fecha exacta de retorno. Dos cosas son seguras: terminará en agosto de todas maneras, según afirmó el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, y es muy probable que se adopte un formato inédito para determinar al campeón de la temporada 2019 - 2020.

PUEDES VER Champions League y Europa League terminarán en agosto

Se plantean diversos escenarios en la UEFA, sin embargo hay uno muy novedoso que se perfila para ser el elegido. Según este formato, el torneo se reanudaría a inicios de agosto con los partidos que restan jugarse de octavos de final: Real Madrid vs. Manchester City, Chelsea vs. Bayern Munich, Lyon vs. Juventus y Napoli vs. Barcelona.

Los cuartos de final se jugarían a partido único en las dos semanas subsiguientes. Esto podría servir para ahorrar en viajes y reducir los riesgos de contagio. El único inconveniente sería que, con la reducción de encuentros, la televisión se vería afectada. Además, se desconoce si la ciudad elegida sería neutral o de uno de los clubes por medio de un sorteo.

PUEDES VER Messi cree que detención por coronavirus podría ayudar al Barcelona en la Champions

Pero lo más revolucionario de esta versión express son las instancias finales. Se jugaría un ‘final four’ en Estambul, sede programada desde hace mucho tiempo para recibir la final de la Champions League. Este formato permitiría que las semifinales y final se jugarían en un lapso de cuatro días en una misma ciudad.

La decisión final será tomada y aprobada oficialmente en el Cómite Ejecutivo a desarrollarse el 17 de junio. En esta reunión también se contemplará el reinicio de la Europa League. Por el momento, solo hay cuatro equipos que ya tienen asegurada su presencia en los cuartos de final: Atalanta de Italia, Leipzig de Alemania, Atlético de Madrid y PSG de Francia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.