WWE RAW EN VIVO HOY lunes 18 de mayo desde el Performance Center de Orlando, Florida nuevamente sin público por el coronavirus. La transmisión se realizará ONLINE GRATIS LIVE STREAMING a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2. Las incidencias con fotos y videos serán a través de La República Deportes.

Drew McIntyre tuvo un épico combate con Seth Rollins en Money in the Bank y al día siguiente sumó otro triunfo ante Andrade. El escocés está dispuesto a demostrar que es invencible y esta noche tendrá como rival a Baron Corbin, que viene de SmackDown. El título mundial no estará en disputa, pero será como prueba para evaluar la capacidad del roster azul.

Becky Lynch estremeció a todo el universo de la WWE la semana pasada al anunciar su retiro indefinido de los cuadriláteros debido a que se encuentra embarazada. Asuka hará su primer pronunciamiento como la nueva campeona, pero superestrellas como Shayna Baszler o Nia Jax espiran a robarle el cinturón femenino; por lo que, la japonesa deberá estar más que atenta.

The Street Profits y The Viking Raiders protagonizarán una nueva ‘lucha’: un concurso de lanzamiento de hacha. La semana anterior se vieron las caras en un partido de básquet, pero todo camino lleva a que se midan dentro de un ring, probablemente en el evento WWE Backlash 2020 y será por los campeonatos en parejas de RAW, cuyos dueños son Montez Ford y Angelo Dawkins.

Alexa Bliss & Nikki Cross pondrán en juegos los títulos en parejas femeninos de la WWE frente a The IIconics. Hace una semana, Billie Kay y Peyton Royce sorprendieron al aparecer en la marca roja y desafiaron a las vigentes campeonas. Contra todo pronóstico, ganaron y hoy tendrán una oportunidad por los cinturones.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE RAW EN VIVO son los siguientes:

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se realizza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.