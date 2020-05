El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, refutó las afirmaciones de Jean Ferrari, quien dijo que la anterior administración había dejado 5 millones de soles que podrían servir para pagar sueldos hasta julio.

Moreno, en diálogo con Radio Ovación, indicó que esto es mentira y que la cifra real no supera los 100.000 dólares. “Es una absoluta mentira que la anterior administración haya dejado 5 millones en las cuentas de club y que nosotros hayamos dejado 40 millones en pérdidas. Acá lo que mandan son los documentos y nosotros tenemos los estados de cuenta al 17 de febrero y ahí se demuestra cuánto es el dinero que dejaron, que probablemente no llegue ni a los 100.000 dolares”, indicó.

Además, manifestó que presentarán documentos para sustentar su afirmación. “Nosotros publicaremos el documento mediante el cual el grupo Coril nos informará sobre la actual situación de las cuentas y con ello quedará demostrado quién miente y quién dice la verdad. Cada cosa que digamos lo demostraremos con papeles porque no podemos permitir que los hinchas se dejen engañar por esta gente”, añadió Moreno.

Además, afirmó que Solución y Desarrollo no ha cumplido a cabalidad con la transición de poderes y eso ha afectado la situación económica del club. “Seguimos con una serie de complicaciones porque la anterior administradora no entrega ni los bienes ni el acervo documentario que nos podría permitir altas y bajas en planillas y realizar otro tipo de operaciones contables. Lo que venció a fines de febrero no se pudo cumplir oportunamente por estos problemas financieros y administrativos generados por la anterior administración. Al no tener acceso a la clave sol, estamos reconstruyendo la planilla del club”, recalcó.

Cabe recordar que, en un comunicado, la Administración Concursal de Universitario aseguró que cumplió con la Comisión de Licencias y no corrían riesgo de perder puntos. “Como se podrá apreciar, estos pagos debieron ser realizados por Solución y Desarrollo Empresarial S. A. C. durante el mes de enero del presente año. Cabe señalar que nuestra administración concursal ya realizó los pagos correspondientes a los incumplimientos imputados por la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF”, subrayó el comunicado del club ‘merengue’.

