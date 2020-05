Juan Carlos Oblitas es voz autorizada para hablar de temas relacionadas a la selección peruana. Su paso por la ‘Bicolor’ junto al cargo que desempeña en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo hacen una persona idónea para hablar sobre el tema. En una reciente entrevista para Movistar Deportes, consultado por el tema de Claudio Pizarro y su ausencia en Rusia 2018, el exfutbolista presentó sus argumentos.

“Lo único que les voy a decir es que yo no voy a volver a tocar más el tema Claudio Pizarro. ¿Por qué? Porque se ha vuelto recurrente en lo negativo, no por Claudio en sí, todos saben que yo siempre he puesto a Claudio en un pedestal, sino que cada vez que se toca el tema todo lo que viene después es negativo y a mí no me gustan las cosas negativas”, empezó diciendo el director deportivo de la FPF.

PUEDES VER Partido Perú - Francia del Mundial Rusia 2018 será repetido por Latina

“Yo quiero hablar de algo que aporte, lo positivo, y esto ya no está aportando, y es hasta cierto punto peligroso porque siempre lo ponen a Claudio Pizarro, se pone él mismo, en un ataque continuo sobre él. Creo que esto ya se tiene que terminar, por mi parte yo ya lo terminé”,dijo Oblitas.

En medio de las declaraciones de Oblitas, Diego Rebagliati se encargó de recordar que el ‘Bombardero de los Andes’ sí estuvo en la “mesa” para ir a Rusia 2018. Esto fue corroborado por el exmundialista.

PUEDES VER IPD lamenta muerte de Jannette Mallqui, deportista peruana de lucha

“Por supuesto, se ha dicho hasta la saciedad que sí. Se evaluó con el tema del castigo a Paolo (Guerrero). Hubo dentro del cuerpo técnico situaciones que se analizaron, se estudiaron y se llegó a la conclusión que lo mejor era que no vaya Claudio, eso es todo. Entonces ir más allá es volver y caer en lo mismo y no quiero por respeto a Claudio, a su entorno, a todo lo que ha dado por el fútbol”, finalizó el exjugador de la selección peruana.

Estas declaraciones llegan después de que el delantero del Werder Bremen muestre su sorpresa y lamento al no ser incluido en la lista final que elaboró Ricardo Gareca para afrontar el Mundial Rusia 2018.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.