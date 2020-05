Histórico jugador del América criticó a los futbolistas de la Liga MX: “Solo piensan en ganar más dinero”

Carlos Reinoso, exfutbolista chileno y entrenador del América, explotó este último domingo contra los jugadores de la Liga MX, a quienes considera que solamente piensan en ganar dinero en lugar de hacer historia. Según sus palabras, son poco profesionales.

“En México hay muchos futbolistas, pero pocos profesionales. Piensan más en ganar dinero que en hacer historia en el fútbol. Profesional es aquel que vive y se cuida para el fútbol”, expresó en una entrevista para el medio EFE.

El excentrocampista de la selección chilena siguió arremetiendo contra los jugadores modernos. “El futbolista actual, si no le va bien en un equipo, está pensando en irse a otro el siguiente torneo. Es difícil que ahora los jugadores duren seis, siete, ocho, 10 años, como durábamos antes en un equipo”, añadió.

De igual manera, aseveró que en la época de los años 70′, el fútbol era más técnico; mientras que en la actualidad el balompié es más físico y táctico. "Los equipos de estos tiempos son dados a conservar el cero, a trabajar más en defensa que en ataque. Antes el fútbol se jugaba con cinco delanteros, cuatro defensores, dos volantes mixtos y se pensaba en tener la pelota”, apuntó el exjugador del Audax Italiano.

Carlos Reinoso y una anécdota con los Águilas

Cuando militaba en el cuadro de las Águilas, el chileno recordó una curiosa anécdota con el presidente del club, quien dijo que prefería perder 5-4 que ganar 1-0, con el fin de brindarle espectáculo a la afición. Según sus propias palabras, esto significaría “el americanismo”.

Por último, elogió al América de Miguel Herrera. "El América de Miguel merece mis respetos porque siempre está clasificando, me encanta cómo dirige, pero no me gusta que en el equipo hayan ocho o nueve extranjeros en la cancha, como se acostumbra en el fútbol mexicano. Para mí son prioritarios los mexicanos”, finalizó Carlos Reinoso.