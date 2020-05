Mientras cumple con la cuarentena establecida, Jefferson Farfán es sorprendido con diversas muestras de cariño y preocupación por el resultado positivo de la prueba de coronavirus a la que fue sometido,

La selección peruana, Alianza Lima, Schalke 04, otros futbolistas y miles de hinchas manifestaron su apoyo hacia el jugador de Lokomotiv de Moscú, sin embargo, recibió el especial mensaje de su hermano Bryan Farfán, a quien no ve hace varios meses.

La distancia es el factor por el que hay poca comunicación entre Jefferson Farfán y los hijos de su padre, Luis Farfán, entre ellos Bryan, quien no tardó en expresar su aliento a ‘Jeffry’ con un emotivo video en el que señala que saldrá gallardo tras ser diagnosticado por coronavirus.

“Vas a salir airoso de este momento, sabes que se te estima. Espero que pase esto rápido y nos volvamos a encontrar en la casa de la abuela para compartir con la familia, con mis tíos, con mi papá”, expresó Bryan Farfán a Teledeportes.

Además, le pidió calma por el delicado momento y añadió que tiene la esperanza de verlo jugando en el gramado lo antes posible para celebrar los goles con su club Lokomotiv de Moscú y con la selección peruana.

"Tranquilo que todo va a ir bien, después de cada noche siempre sale el sol, hermano. Ya vas a regresar pronto a las canchas para darnos esas alegrías tan grandes que nos has dado a la familia”, enfatizó el hermano de la ‘Foquita’.

De la misma forma, Luis el ‘Cuto’ Guadalupe hizo lo propio y, dejando de lado las discrepancias con Jefferson Farfán, le dedicó sentidas palabras. “Estamos preocupados por la situación que estás viviendo, siempre has demostrado la fortaleza. Desde acá te deseamos que te puedas recuperar. Siempre has demostrado esa fortaleza, esa fe, esa convicción. Siempre has sacado a relucir lo que tienes adentro, un gran corazón”, expresó.

