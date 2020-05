Exjugador del Barcelona, Martín Cáceres: “Sentía el virus en mis pulmones”

Hace unos días, el delantero peruano Jefferson Farfán fue detectado con coronavirus y se unió a una lista de jugadores en contraer dicha enfermedad. Otro de ellos fue el lateral uruguayo Martín Cáceres, que tuvo un paso por el Barcelona y la Juventus, y actualmente milita en la Fiorentina de Italia.

El lateral contó que recién, luego de dos meses, ha dado negativo a la prueba. “Tuve los primeros síntomas en la semana del 8 al 15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir”, contó Cáceres en un streaming vía Instagram.

Martín Cáceres ha jugado 20 partidos con la camiseta violeta esta temporada y ha marcado un gol. Notó que tenía algunos síntomas en el último partido disputado por la Serie A ante el Udinese.

“Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo”, indicó.

Serie A: Fiorentina y Sampdoria contagiados

El pasado 7 de mayo se enteró que tenía coronavirus cuando el plantel de la Fiorentina tuvo test y tres jugadores dieron positivo, uno de ellos era Cáceres.

En la Serie A todavía los clubes no han vuelto a entrenar en grupo, algo que sí han hecho en la Liga Española. Por ahora esperan que se apruebe un protocolo menos estricto. El 13 de junio se jugaría la fecha 27 si es que reciben luz verde.

