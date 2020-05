La etapa que Danilo Carando cuando estuvo bajo el mando de Diego Armando Maradona es la más importante que el delantero de 31 años vivió en lo largo de su carrera, pues aseguró que aprendió mucho al lado del que considera “el mejor del mundo”.

Sin embargo, lo que más marcó al actual elemento de Cusco FC fue la presentación que tuvo con el astro argentino cuando se unía a las filas del Al-Fujairah de Dubai y el argentino iniciaba como su DT, en la temporada 2018.

PUEDES VER Universitario recibió sanción económica de la FPF y podría perder puntos

“Me temblaba todo. Entro al vestuario, él se paró y me dio un abrazo. Me dio la bienvenida. Yo me emocioné, me quebré, porque fue fuerte el impacto de verlo. Después me dijo: Te trajimos a ti para que hagas goles, puedes ver mi teléfono, tengo 50.000 delanteros pero yo me quedé contigo”, sostuvo Danilo Carando en una entrevista a Cultura del Gol Oficial.

Diego Armando Maradona y Danilo Carando en el Al-Fujairah de Dubai. | Foto: redes sociales

Pero compartir filas con Diego Armando Maradona no fue lo único emocionante que pasó en el equipo dubaití, ya que las reacciones de los jeques y dueños de la institución eran incontrolables, más aún cuando se trataban de partidos parejos.

PUEDES VER Jefferson Farfán tendrá que esperar para volver a los entrenamientos

“Cuando acabó el partido, era todo un loquerío. Veías a los árabes tirando relojes de lujo a la cancha. Mi representante me hacía señas desde la tribuna para que agarrara los relojes (risas)”, expresó Danilo Carando con notable inquietud.

Hoy ambos pasan etapas diferentes, pues Carando regresó al fútbol peruano y es jugador de Cusco FC, mientras que Diego Armando Maradona es entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.