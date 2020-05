Alemania se encuentra en los ojos de todo el mundo; sobre todo de Europa, ya que el pasado sábado 16 de mayo la Bundesliga volvió a la acción y se llevó a cabo la fecha 26 del torneo. Es el primer país de las cinco grandes ligas del viejo continente donde se reanuda el fútbol; por lo que marcará el camino a seguir en la Premier League, Liga Santander y Serie A.

Este viernes comenzará la jornada 27 con un picante partido entre dos equipos de la capital alemana: Hertha BSC vs. Union Berlin. Ambos protagonizarán un nuevo derbi en el Olympiastadion, el segundo en la primera división del balompié germano. Sin embargo, las miradas estarán en el Bayern Munich, líder del certamen.

El conjunto ‘bávaro’ recibirá el sábado 23 en el Allianz Arena a Eintracht Frankfurt, que no ha tenido gran temporada y se encuentra en la parte baja de la tabla, incluso no gana desde el pasado 7 de febrero. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick no pueden tropezar si quieren sumar su octavo título doméstico consecutivo.

Borussia Dortmund aplastó 4-0 a Schalke 04 en el Derby de Ruhr y obtuvo victoria N°16 en el campeonato, pero aún no logra alcanzar al Bayern y sigue en la segunda posición. Para esta nueva jornada, el BVB visitará a Wolfsburgo, que se ubica sexto y por ahora está en zona de Europa League con 39 puntos.

RB Leipzig era en un inicio el puntero de la Bundesliga, luego bajó al segundo lugar, pero en las últimas fechas no han tenido buenos resultados, incluso acumulan tres empates consecutivos. El domingo se verá la cara con Mainz en el Opel Arena y urge sumar un triunfo para no salir de la zona de Champions League.

En el otro lado de la tabla, Werder Bremen sigue sin levantar cabeza y este fin de semana volvió a caer, esta vez fue de local (4-1) ante Bayer Leverkusen. Claudio Pizarro está lesionado y los ‘lagartos’ no podrán contar con él por 2-3 semanas. El sábado tendrá que medirse con Friburgo, que se encuentra en el séptimo peldaño con opciones de clasificar a algún torneo internacional.

Bundesliga: Partidos de la fecha 27

Viernes 22 de mayo

Hertha Berlín vs. Union Berlín

Sábado 23 de mayo

Friburgo vs. Werder Bremen

Paderborn 07 vs. Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen

Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Domingo 24 de mayo

Schalke 04 vs. Augsburgo

Mainz 05 vs. RB Leipzig

Colonia vs. Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Tabla de posiciones