WWE encontró una piedra en su zapatazo: AEW. Esta empresa de lucha libre nació en enero del 2019 y desde ahí no ha parado de crecer y llamar la atención de Vince McMahon; sobre todo porque ha venido contratando a algunas de sus exsuperestrellas conocidas como Jon Moxley, Matt Hardy y Brodie Lee.

Este último se llamaba Luke Harper en la WWE y pese a que tenía el respeto de los fanáticos nunca pudo recibir un impulso que lo llevara a aspirar al título máximo de la empresa. Su salida no fue la mejor y apenas obtuvo una oportunidad, All Elite Wrestling lo reclutó para su equipo y en menos de seis meses será la lucha estelar de Double or Nothing 2020.

La primera aparición de Brodie Lee en AEW Dynamite fue polémica porque mandó un mensaje entre líneas a Mr. McMahon. “Christopher Daniels, te aseguro que no eres el único anciano que perdió su toque que no ha creído en mí; pero te aseguro que serás el último”, sostuvo. Además, en cada entrevista que hace le preguntan por su etapa dentro de la ‘Familia Wyatt’.

Su más reciente conversación fue con el portal talkSPORT, en el cual promocionó el evento Double or Nothing, en donde se enfrentará a Jon Moxley, ex Dean Ambrose, por el campeonato mundial de AEW. Sin embargo, no pudo ocultar hablar de la WWE y en esta ocasión indicó que ahora es más libre que nunca.

“En el vestuario de WWE se hablaba mucho de las luchas de AEW. También tenía contacto con Chris Jericho y me explicaba cómo iba a todo. Tan pronto como se anunció mi salida de la empresa recibí la llamada de varias personas preguntándome mi situación y mis pensamientos. Fue muy conmovedor saber que hay gente que se preocupaba por mí”, señaló.

AEW Double or Nothing 2020 se celebrará el próximo sábado 23 de mayo. Foto: AEW

Brodie Lee es libre en AEW

“Cuando hice mi presentación pregunté qué tenía que decir y ellos me dijeron que era mi momento y que dijera lo que quisiera. Entonces pensé que mi paso por WWE, aunque tuvo cosas muy buenas, también me quitó la libertad creativa que tanto me gusta. He sido un animal enjaulado durante mucho tiempo”, relató Lee.

“Otro ejemplo fue la semana pasada. Fue la primera vez que hablé en un micrófono en vivo durante más de 10 segundos en los últimos ocho años porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo en WWE. Aquí se demuestra quien tiene libertad y quien no”, agregó el luchador de 40 años.

