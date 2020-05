Jhoel Herrera cuestiona a las persona que hacen cola para “comprar pollo frito”

Jhoel Herrera es de los pocos jugadores del fútbol peruano que hacen públicas sus opiniones relacionas a la política local y problemas inmersos en la sociedad. El lateral hace uso de sus redes sociales para emitir sus críticas, y este dirigió su mira sobre las personas que hacen cola para comprar pollo frito en medio del estado de emergencia por coronavirus.

El exjugador de la selección peruana abrió el debate en Twitter al presentar su disconformidad con los comensales que se aglomeran para satisfacer sus antojos.

“Comprar pollo frito en KFC, ¿cómo puede ser primera necesidad? El que esté a favor, con respeto argumentar. Gracias", escribió Jhoel Herrera.

Hecha la interrogante los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

Comprar pollo frito en Kfc como puede ser primera necesidad, el que esté a favor con respeto argumentar. Gracias. — jhoel herrera (@jhoelherrera) May 17, 2020

“Amo el KFC y el broaster en general, pero no es primera necesidad para nada”. “No es necesidad, pero da trabajo a muchas personas. También se debería evaluar la apertura de otros rubros que me sorprende que no hayan sido incluidos en esta reactivación, como el caso de los salones de belleza”.

“Cuando leo sobre las inmensas colas que hay para comprar pollo a la brasa me pregunto si nos estamos ganando la extinción a pulso”, fueron algunas de las respuestas.

Herrera se dio tiempo para responder algunos mensajes y siguió firme en su opinión. “Es solo por este tiempo, ya después podremos darnos esos antojos pero como manda la ley”.

Como se recuerda, el Estado peruano dio luz verde a ciertos negocios de comida rápida y restaurantes para que puedan reanudar sus operaciones. Esta medida, de manera gradual, ayudará a que la economía se reactive, sin embargo, una foto que se hizo viral en redes sociales puso en evidencia la alta demanda de los comensales por este producto, y terminó siendo blanco de críticas.

