Renato Tapia no continuará en el Feyenoord

Renato Tapia tendrá que continuar su carrera en otro club, ya que el Feyenoord le informó que no le renovarán su contrato, una vez que el mismo concluya a fines del mes de junio.

“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, manifestó el mediocampista de 24 años en entrevista con Radio Ovación.

Sobre su futuro, Tapia habló sobre el interés que en su momento mostró el cuadro mexicano Cruz Azul. Señaló que sí hubo contacto con la institución ‘cementera’, pero su prioridad era continuar en el continente europeo.

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí y fue la mejor elección”, expresó.

Renato Tapia contó en Instagram la vez que pudo fichar por el Liverpool

En cuanto a la posibilidad que existió de ir a Boca Juniors, Tapia recordó con cariño el partido que jugó con la selección peruana ante Argentina por las eliminatorias para Rusia 2018. “Cuando fuimos a jugar a la Bombonera fue espectacular, me emocioné mucho con lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme”, expresó.

La Eredivisie fue suspendida el 8 de marzo de 2020 y cancelada el 24 de abril de 2020 por el brote de coronavirus. Se declaró que el torneo finalice luego de jugadas 26 fechas sin declarar a un campeón. El Feyenoord terminó en el puesto 3 de la tabla de posiciones con 50 puntos, a 6 del líder Ajax de Amsterdam.

