Paolo Guerrero reveló que rechazó una oferta de Bélgica antes de irse al Bayern Munich [VIDEO]

Paolo Guerrero, siempre que puede, saca a relucir su amor por Alianza Lima, pero a pesar de ello, nunca pudo debutar oficialmente con la camiseta ‘blanquiazul’. El delantero de 36 años se marchó antes de cumplir la mayoría de edad al Bayern Munich; sin embargo, en una entrevista dada hoy 17 de mayo reveló que pudo irse a otro club de Europa.

El capitán de la selección peruana conversó esta tarde con Kluiverth Aguilar, joven perla del conjunto ‘íntimo’ que fue comprado por el City Football Group (compañía que administra al Manchester City) a través de Instagram y dio a conocer que recibió una oferta de un club de Bélgica antes de que llegara la del club ‘bávaro’.

PUEDES VER El sueño que espera cumplir Guerrero junto a Kluiverth Aguilar en la selección peruana

Paolo Guerrero, como principal abanderado de la escuadra dirigida por Ricardo Gareca, le dio varios consejos al joven lateral derecho, que próximamente tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero. Por eso, le relató cómo fue su etapa en el Bayern Munich; sobre todo porque él en primera instancia estuvo en el equipo amateur, que en aquella época estaba en la tercera división del fútbol alemán.

“Tenía entre 16 y 17 años. Yo me entero a través de mi empresario, yo comencé a trabajar desde los 16 con ellos. Ya me había llegado una propuesta de Bélgica, mis papas tenían reuniones con los empresarios belgas y como que no les daba buena espina. Ellos se ponían a escuchar y conversar”, manifestó el ‘Depredador’.

PUEDES VER Paolo Guerrero reconoció la ayuda brindada por Claudio Pizarro cuando estaba en Bayern Múnich

Paolo indicó que él estaba dispuesto a aceptar e irse al fútbol belga, pero gracias a sus padres no lo hizo. “Ya cuando se iba a cerrar todo y se iba a firmar el contrato (mis padres) me dijeron: ‘Creo que van a llegar más oportunidades, tranquilo’, así que rechacé esa propuesta de Bélgica y comencé a trabajar con estos representantes”, señaló.

El resto historia. Guerrero debutó con la camiseta del Bayern en la Bundesliga y jugó durante cuatro temporadas, en las cuales jugó 45 partidos y marcó 13 goles. En el 2006 decidió marcharse al Hamburgo, donde militó por seis años hasta el 2012, fecha donde volvió a Sudamérica, al Corinthians.