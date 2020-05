Durante una charla con Kluiverth Aguilar, quien en dos años dejará Alianza Lima para ir al Manchester City, Paolo Guerrero recordó sus inicios en el Bayern Múnich y reconoció que pudo adaptarse rápido a la Bundesliga gracias a la ayuda de Claudio Pizarro.

“Me adapté rápido. Me fui (a Alemania) solo a los 17 o 18 años sin ningún primo o hermano. De hecho tenía a Claudio, quien me ayudó muchísimo con el idioma. De vez en cuando iba a su casa a estar con él, me invitaba a almorzar”, empezó a contar el ‘Depredador’ en la transmisión por Instagram.

"No me gustaba molestarlo. Me hubiese gustado estar todos los días en su casa, yo estaba solo, no hablaba alemán, pero sabía que él estaba con toda su familia y no quería invadir su privacidad. Solo iba uno o dos días por semana. La convivencia con él me ayudó muchísimo”, agregó el capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero y los consejos para Kluiverth Aguilar

Luego de referirse a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero continuó aconsejando al joven defensor de Alianza Lima, quien tendrá su primer reto internacional cuando cumpla la mayoría de edad.

"Prepárate al 100 %. Cuando estés en la cancha, haz tu trabajo, olvídate de lo de afuera. Si no tienes metas, objetivos, olvídate que vas a lograrlo. Si extrañas algo es complicado. Tienes que hacer amigos, es lo mejor. Mientras más amigos hagas, mejor porque te vas a entretener, pero con cuidado porque allá son bien rígidos con los horarios”, destacó el atacante de 36 años.

