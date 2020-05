El documental The Last Dance no solo repasa la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, sino que ha hecho resurgir el fanatismo por ‘Air’. Además, los fans han trasladado el amor que sienten por ‘Su Majestad’ en dinero.

Ahora último, unas zapatillas que usó Michael Jordan durante su brillante carrera en la NBA fueron subastadas. ¿Cuánto pagaron por ellas? 560.000 dólares. El calzado subastado corresponde al modelo ‘Air Jordan 1’ y cuenta con la firma de la exfigura de los Bulls.

PUEDES VER Partido Perú - Francia del Mundial Rusia 2018 será repetido por Latina

La cifra de las ‘Air Jordan 1’ ha marcado un récord en cuanto a subastas de zapatillas, pues superaron los 437.500 dólares que se pagaron en julio pasado del 2019 por las ‘Moon Shoes’. Sin embargo, la diferencia es que este calzado nunca fue usado por Jordan.

Las ‘Air Jordan 1’ fueron el primer modelo que la empresa deportiva estadounidense de zapatillas Nike creara para Michael Jordan. El coleccionista Jordan Gelles, dueño del calzado, afirmó que decidió subastarlas porque "creo que es lo más precioso que podría ser puesto en el mercado, ahora que todos enloquecieron por Michael”, comentó.

Las 'Air Jordan 1' fueron las primeras zapatillas que usó Jordan en la NBA. Foto: Twitter

El acuerdo entre la empresa deportiva Nike y Michael Jordan se dio en 1984. Se trató de una gran apuesta para ambos, pues ‘Air’ quería cerrar un acuerdo con Adidas. Sin embargo, la idea de tener su propia línea de calzado terminó por convencerlo y acceder a firmar por ellos.

PUEDES VER Jefferson Farfán rompe su silencio tras dar positivo a la prueba del coronavirus

Carrera de Michael Jordan

‘Su Majestad’ ganó seis anillos de la NBA con Chicago Bulls, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y logró revolucionar el baloncesto en la década de los 80′ y 90′. El documental The Last Dance, producido por ESPN y promocionado por Netflix, no solo trae al recuerdo sus mejores logros, sino también los de sus compañeros Scottie Pippen, Dennis Rodman y el entrenador Phil Jackson.

Cabe resaltar que hoy a la media noche, ESPN emitirá los dos últimos episodios de la serie. Sin embargo, podrás ver el documental completo (10 episodios) en la plataforma de Netflix.