Jugadores de Binacional están dispuestos a negociar reducción de sus salarios tras acabar sus vacaciones

Jeickson Reyes agradece a Dios por pasar la cuarentena junto a su familia. Con el calor del hogar contra resta el intenso frío que se empieza a sentir en Puno. El defensa de Binacional pudo retornar de Lima un día antes del aislamiento social obligatorio. Ahora que las vacaciones terminaron está dispuesto, como todo el plantel de jugadores, a sentarse y conversar con los directivos del club para que haya un beneficio mutuo.

Al cierre de esta edición. El comando técnico o los dirigentes no habían dado las pautas del reinicio de los trabajos, ya sea por video llamada, como se estaba haciendo, o de otra forma. “En compañía con la Agremiación hemos mandado un correo al club diciendo que estamos listos para los entrenamientos de la forma que sea”.

Por la situación actual clubes como Cienciano y Melgar ya han llegado a un acuerdo para que haya reducción en los salarios hasta fin de año. El caso de Binacional no debería ser distinto pero a la fecha no se han iniciado las negociaciones.

Sobre el tema Reyes aclara: “Los 27 jugadores al aceptar vacaciones hemos resignado un sueldo que se pagaba a fin de año como vacaciones truncas. Nos pidieron que apoyemos al club y asesorados con la Agremiación aceptamos. Reitero que fue con la intención de apoyar al club a pesar de que recibe ingresos de la televisión y la Conmebol. En los pagos estamos al día”.

Reconoce que la situación económica es muy difícil para todos y por eso comenta que entre los jugadores la idea es la de apoyar. “Estamos dispuestos a conversar y ver qué es lo mejor para el club y que es lo mejor para nosotros. Debemos entender la club y que el club que nos entienda. Esperamos que de aquí para adelante no haya problemas”.

El integrante del equipo ideal del campeón del 2019 no oculta sus ganas de volver a las canchas y jugar la Liga 1 y La Copa Libertadores entrenar, viajar, correr, sentir nervios antes de cada partido y la adrenalina durante los mismos, pero sabe que la salud está por delante de todo.

Jeickson Reyes pide tolerancia con mucha gente que sale a las calles a trabajar a pesar de que está prohibido Pandemia del COVID - 19 “El que tiene que comer dice porqué las personas salen y no hacen caso pero no se ponen a pensar que hay gente que no tiene qué comer. Hay que ser tolerantes con ellos porque obviamente están preocupados”.

Finalmente vislumbra que será triste ver los estadios con las tribunas vacías pero si es por la salud no hay más que hacer.