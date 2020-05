Día contra la homofobia: 10 deportistas que siguen alimentando una esperanza

Cada 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha en la que se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto significó un paso tremendo hacia una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, la prolongación de taras sociales y prejuicios han llevado a que esta lucha se mantenga hacia nuestros días. Es por eso que es tan importante la aparición de personajes que encarnan esta consigna, convirtiendo su día a día en un ejemplo para aquellos que aún se ven doblegados por la intolerancia.

El deporte es una de las expresiones humanas que engloba perfectamente el esfuerzo colectivo por mejorar y trascender en el tiempo. Y a lo largo de la historia han aparecido personajes que, hasta el día de hoy, siguen pavimentando el camino para que la homofobia quede en recuerdo como uno de los grandes errores de la humanidad.

Ya sea luchando por aceptación, encabezando corrientes de opinión o simplemente exponiendo al mundo su verdadera condición ayudando a la visualización, este grupo de deportistas nos permite soñar con un mundo en el que el silencio ya no es una opción.

Megan Rapinoe (futbolista)

La futbolista campeona del mundo con Estados Unidos hizo pública su homosexualidad en el 2012. Mantiene una relación con la medallista olímpica en basquetbol, Sue Bird, a quien conoció en Río 2016. Además de ser reconocida como la mejor futbolista del mundo en el 2019, Rapinoe es una conocida activista por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI.

Justin Fashanu (futbolista)

Este delantero inglés de ascendencia nigeriana fue el primer futbolista de una liga importante en revelar su homosexualidad. En 1990 fue portada del diario The Sun y a partir de ese momento fue blanco de burlas por parte de hinchas y colegas. Su vida terminó a los 37 años cuando se suicidó, luego que una acusación, desestimada por falta de pruebas, lo señaló como un agresor sexual. Según Fashanu, la opinión pública ya lo había condenado.

Martina Navratilova (tenista)

La tenista checa ha ganado 18 Grand Slams en una carrera considerada de las mejores de la historia. Navratilova reveló su orientación sexual en 1981, época en la que la sociedad era aún mucho más cerrada en torno a estos temas, de hecho solo se animó a hacerlo cuando consiguió la nacionalidad estadounidense ya que temían que se complicara su salida de su tierra natal.

Orlando Cruz (boxeador)

El pugilista puertorriqueño fue el primer boxeador en hacer pública su homosexualidad aún estando activo. "La gente me ha dicho que soy una inspiración por haber salido del armario" declaró una vez al vestir un atuendo con los colores de la bandera del colectivo LGTBI durante una pelea por el título mundial en Las Vegas.

Renée Richards (tenista)

Luego de someterse a un largo proceso de cambio de sexo que concluyó en 1975, Richards vio sus esperanzas de competir profesionalmente truncadas cuando la USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) le negó la posibilidad de participar en el US. Open. Richards apeló a la Corte Suprema de Nueva York, que falló a su favor en 1977 y le permitió participar en el torneo, en el cual llegó a la final de dobles.

Amanda Nunes (peleadora MMA)

‘La Leona’ es actualmente campeona indiscutible de UFC en dos categoría distintas y es considerada una de las mejores libra por libra del mundo. Nunes acredita el éxito de su carrera a su relación con la también peleadora Nina Ansaroff. El ejemplo de Nunes sigue inspirando a jóvenes peleadoras que, hasta hace unos años, no podían ni soñar competir en la UFC (Hasta antes del 2012, no había MMA femenino en la compañía).

Ian Thorpe (nadador)

Ganador de cinco medallas de oro, reveló su homosexualidad tras varios años de negarlo. "Le digo al mundo que soy gay y espero que esto lo haga más fácil para otros, aunque lo hayas guardado por años", indicó. Thorpe también fue un activista para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Australia.

Thomas Hitzlsperger (futbolista)

“Todo el mundo me decía que no lo hiciera, pero al final me he dado cuenta de que no tenían razón. No había precedente, así que sólo estaban especulando con lo que podría pasarme”, señaló el jugador de la selección alemana, quien esperó su retiro para hacer pública su orientación sexual debido al temor que le provocaba la “naturaleza tóxica” del fútbol.

Caster Semenya (atleta)

La atleta sudafricana vive hasta ahora un calvario por su condición de intersexual. Incluso, se le ha pedido hacer tratamientos de nivelación de testosterona para poder participar en la rama femenina de su disciplina. Aún así, su caso ha aportado a la visibilización de las personas intersexuales y ha generado empatía en todo el mundo. La campeona olímpica y mundial se casó el día de su cumpleaños con Violet Raseboya en el 2017.

Sofía Mulanovich (surf)

Nuestra campeona mundial de tabla sorprendió a todos al presentar en sus redes sociales a su hijo Theo. Sofía Mulanovich y su novia Camila Toro recibieron al recién nacido con un mensaje de esperanza en medio de una pandemia que ataca al mundo. El anuncio provocó un gran número de felicitaciones que opacaban las críticas que, gracias al ejemplo de personas como ‘Sofi’, vienen siendo menos cada vez.

Otros casos son los de Víctor Gutiérrez (waterpolo), Amelie Mauresmo (tenista), Gareth Thomas (jugador de rugby), Gus Kenworthy (esquiador), Javier Raya (patinador), Liam Davis (futbolista), Michael Sam (fútbol americano), Rosie Jones (golfista), Caitlyn Jenner (atleta), Billie Jean King (tenista), David Denson (jugador de béisbol), Keegan Hirst (jugador de rugby), Jason Collins (basquetbol), Greg Louganis (clavadista), Darren Young (luchador de WWE), etc.

