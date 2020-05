Atleta rusa reveló que le ofrecieron 200.000 dólares para que sea una prostituta VIP

Darya Klishina es una de las atletas más famosas en Rusia. La deportista de 29 años logró romper una increíble marca de 7,05 metros en salto de longitud durante el Campeonato Mundial de la IAAF 2011 en Daegu. Pese a sus logros, Klishina es tendencia por un lamentable hecho que vivió hace algún tiempo.

Durante una conversación con el portal ruso Sports.ru, Darya confesó sobre una de las propuestas más extrañas que recibió por parte de un hombre. La presea de plata de plata de la Copa del Mundo del 2017 contó que le ofrecieron una fortuna para que se convirtiera en una prostituta VIP.

“Sucedió en Estados Unidos hace unos meses. Máximo seis meses atrás y no me esperaba eso”, empezó contando Darya Klishina. “Un hombre desconocido simplemente me escribió en un mensaje directo de Instagram. Me ofrecieron ser una escort e inmediatamente respondí con dureza: ‘Lo siento, pero esta propuesta no me interesa’”.

La deportista rusa añadió que el hombre insistió en su petición. “No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal... y yo le dije: No, eso es todo, adiós". Darya reveló que “la suma fue muy grande, muy grande. Eran 200.000 dólares por mes. Entonces pensé: ¿Realmente me vio como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?”.

Darya Klishina reconoció que le ofrecieron ser una escort | Foto: @dariaklishina

El entrevistador del medio ruso le comentó que, cuando uno escribe su nombre en Internet, las dos consultas más populares que aparecen son “Daria Klishina playboy” y “Daria Klishina en traje de baño”. Ante esto, la deportista aseguró que “no tengo nada de qué avergonzarme”.

“Todos tienen, digamos, errores de juventud. Lo haces sin pensar que de alguna manera vaya a afectar a tu carrera o incluso fuera de ella. Pienso en ello como algo del pasado. Y ahora diría que no en un 200 % (...) Cuando comencé a trabajar con IMG, ellos trataron de eliminarlas. Limpiaron la gran cantidad de enlaces que llevaron a esas fotos. No hay tantas ahora como antes. Es fácil de encontrar en Rusia, pero no en el extranjero”, reconoció Darya.