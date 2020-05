Federico Alonso expresa su deseo de seguir en Universitario: “Mi cabeza está 100 % en la ‘U’”

A pesar de que la situación de Universitario de Deportes es incierta, los jugadores manifiestan lealtad y afinidad con los colores merengues, como es el caso de Federico Alonso, quien sostuvo su deseo de seguir hasta -por lo menos- el final de la temporada 2020 de la Liga 1.

Los problemas económicos del club de Ate llevaron a que la administración de la 'U' se acoja a la suspensión perfecta, generando un ambiente de incertidumbre con la continuidad de los jugadores.

Además, elementos destacados como Federico Alonso y Jonathan Dos Santos estarían bajo la órbita de otros equipos, según lo manifestó Jean Ferrari; sin embargo, el zaguero uruguayo dejó en claro que tiene el propósito de seguir defendiendo la camiseta de Universitario.

Federico Alonso revela su deseo de seguir en la 'U'. | Foto: GLR

“La verdad, no he hablado con mi representante y no estoy al tanto de eso. Lo que sí te puedo decir es que mi contrato es hasta diciembre y obviamente yo quiero terminar mi contrato con la ‘U’. Mi cabeza está metida al 100 % en Universitario”, enfatizó el popular ‘Caballo’ a Depor.

Al igual que el resto del equipo, el defensa espera que hayan buenas noticias con las negociaciones que se realizan entre los delegados del equipo y Carlos Moreno, en el marco del replanteo de la determinación que tomó la administración de turno.

Por otro lado, Federico Alonso contó que aprovecha la comodidad de su residencia en Uruguay para mantenerse en forma y regresar a Universitario repotenciado tras pasar varias semanas de confinamiento en Lima, en un reducido lugar.

“Estuve muchos días encerrado y acá tengo más espacio. Además, cuento con mis herramientas. Quiero recuperar lo que perdí. Estoy enfocado en eso, que bastante tiempo estuve entrenando en un metro por un metro”, agregó.

De esta manera, el plantel dirigido por Gregorio Pérez, Universitario de Deportes, espera que se emita el comunicado anunciando noticias alentadoras para ambas partes.