Reimond Manco no dudó en hacer público, nuevamente, su deseo de ser convocado a la selección peruana. Sin embargo, el actual jugador de Binacional esta vez se animó a confesar que dicho anhelo está ligado al sueño de ser dirigido por Ricardo Gareca.

La clasificación a un Mundial después de 36 años y la disputa de una final de Copa América tras 44 años al mando del ‘Tigre’, son algunas de las razones por las que los jugadores peruanos desean trabajar de cerca con el estratega argentino, Manco no es la excepción.

“Si me gustaría llegar a la selección peruana es porque también me gustaría que me dirija Ricardo Gareca”, señaló el volante en diálogo con DirecTV Perú

‘Rei’ debutó en la selección absoluta en el 2008 y luego volvió a ser llamado en el 2010 de la mano de Sergio Markarián. Sin embargo, meses después, cometió una indisciplina en Panamá que lo relegó de las siguientes convocatorias.

Sin embargo, en el 2013 volvió a ser tomado en cuenta para un partido amistoso ante Corea del Sur. En el año 2015 Ricardo Gareca fue presentado como director técnico de la ‘Bicolor’ y no ha tomado en cuenta a Manco en ninguna convocatoria.

Reimond, por otro lado, se refirió a su salida de Sport Boys y del técnico Marcelo Vivas. “A mí no me gustan las personas que tienen doble discurso. Tú no puedes abrazar a un jugador y decirle ‘bien Reimond, de esto aprendimos los dos’ y luego en diciembre decirle a la directiva que ya no lo quieres”, finalizó.

