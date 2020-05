Gregorio Pérez aconsejó a la gente tras enterarse del contagio de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán dio positivo en la prueba de coronavirus y, tras eso, ha recibido diversos mensajes de aliento. Quien también se pronunció al respecto fue el técnico de Universitario de Deportes Gregorio Pérez, quien no desaprovechó la oportunidad para pedirle a la gente que cumpla con las medidas impuestas por el Gobierno para evitar más contagios.

“Hay que seguir con los cuidados y tratar por todos los medios de ser conscientes de la situación. Nadie está libre. A cualquier persona y en cualquier lugar puede agarrar el coronavirus, pero si tomamos las preocupaciones será menos la posibilidad de contagiarnos. Usar siempre el tapaboca, mantener la distancia, lavarnos bien las manos y utilizar el gel. Debemos de cumplir con las órdenes que nos dan los especialistas”, dijo tras el contagio de Jefferson Farfán.

La alegría de Gregorio Pérez por el regreso de la Bundesliga

Este sábado se reinició la Bundesliga en medio de la pandemia del coronavirus y el entrenador de Universitario expresó su alegría porque el balón rodó e hizo hincapié en todas las medidas que se deben replicar en nuestro país cuando vuelva la Liga 1.

“Al menos vimos rodar la pelota de manera oficial. Sabemos de las preocupaciones que se tomaron en Alemania, de cumplir con los protocolos. Hay que tener en cuenta que ellos cuentan con un gran poderío económico que les permitió haber reiniciado la liga”, manifestó Gregorio Pérez en una entrevista con Equipo Chico Deportes.

“Ojalá no pase nada y se pueda continuar con el fútbol. Que en otras ligas puedan reiniciarse los entrenamientos y no suceda, por ejemplo, como en Turquía que volvieron a suspenderse las prácticas. Hay que estar muy seguros de empezar los entrenamientos. Alemania es el país con menos contagio en Europa y sí pudo”, añadió el estratega uruguayo de 72 años.

El DT. de Universitario de Deportes, finalmente, habló sobre su retorno a nuestro país asegurando que hasta el momento no hay nada definido, ya que dependerá del Gobierno. “No se puede adelantar nada, no se sabe. Es lógico cuando haya la apertura de fronteras será para todo el mundo. No quiero adelantar ninguna opinión”, finalizó.

