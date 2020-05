El clásico del fútbol peruano Universitario vs. Alianza Lima no solo se ha jugado a nivel local, sino también a nivel internacional. Conmebol recopila el historial entre ambos equipos en la Copa Libertadores, donde los ‘cremas’ dominan a los ‘íntimos de La Victoria'.

“El historial de los clásicos sudamericanos en la Copa Libertadores. Así están en los duelos mano a mano y en el conteo de todos los encuentros.⁣ ⁣¿Qué partido recuerdan más?⁣”, publicó CONMEBOL en Twitter.

Dentro de la publicación se logra ver que Universitario y Alianza Lima chocaron en 12 ocasiones en la Copa Libertadores. Los ‘merengues’ consiguieron siete victorias, los ‘blanquiazules’ solo dos y se registraron tres empates.

Los hinchas de Universitario llenaron la caja de comentarios inflando el pecho por las victorias sobre el clásico rival. Los ‘merengues’ recordaron goleadas, eliminaciones y hasta victorias en el templo de Alianza Lima.

“Y con goleada incluida en su propia cancha”, “Toda la vida ganándoles en su cara a los eternos segundos ¡Y dale U!”, “Clásico en Matute de noche. Victoria 2-1 con goles de Dolmo Flores y Jorge Amado Nunes. Inolvidable”, “También el clásico de la verguenza en el que se fueron corriendo”, “B(U)Ena”, entre otros comentarios.

Otros cruces también fueron publicados por la Conmebol incluyendo los River Plate vs. Boca Juniors, Bolivar vs. The Strongest, Flamengo vs. Corinthians, América vs. Atlético Nacional, Barcelona vs. Emelec, Olimpia vs. Cerro y Peñarol vs. Nacional.

En el caso de los argentinos, River Plate venció nueve veces, Boca Juniors 11 y hubo ocho empates. En cuanto a cruces, el ‘Millonario’ se lo lleva 3-2 incluyendo la histórica victoria en una final de la Copa Libertadores.

Flamengo marca el paso ante Corinthians con dos victorias contra una derrota. El ‘Mengao’ también obtuvo una serie a favor. Solo existió un empate entre ambos.

El último gran cruce lo marcan los multicampeones Peñarol y Nacional. El ‘carbonero’ tiene 13 victorias ante 10 del ‘Bolso’. Tienen 15 empates registrados.