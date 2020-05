Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO se enfrentan en el Estadio An der Alten Försterei EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2 este domingo 17 desde las 11:00 a. m. (hora peruana), en el partido correspondiente a la jornada 27 de la Bundesliga. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

La pelota volvió a rodar tras la paralización mundial que ocasionó el coronavirus, sin embargo, el espíritu de la competencia del deporte rey se mantiene y los clubes alemanos buscarán cerrar la temporada de la mejor manera.

Tras goleada que le propinó a Schalke 04, Borussia Dortmund le pisa a los talones a Bayern Múnich, por lo cual el equipo de Flick se ve en la necesidad de asegurar su liderazgo en la tabla de posiciones.

El compromiso ante Unión Berlín le servirá para mantenerse en la cima o ubicarse en la apretada clasificación, lo cual es bien tomado por el entrenador, Flick.

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, se mostró satisfecho por la situación de su equipo de cara al duelo del domingo contra el Union Berlín al que llega con solo tres bajas por lesión -Philippe Coutinho, Corentin Tolisso y Nicklas Süle, y con la duda de Javi Martínez.

“Estoy satisfecho con la situación del equipo. Tenemos todavía tres lesionados que son baja de larga duración y Javi Martínez sólo ha corrido y no sabemos si alcance para el domingo”, dijo en una conferencia de prensa virtual.

Posibles alineaciones del Bayer Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO por Bundesliga:

Bayer Múnich: Neuer; Boateng, Alaba, Kimmich, Pavard, Thiago Alcantara, Coutinho, Gnabry, Davies, Müller, Zirkzee

DT: Flick

Unión Berlín: R. Gikiewicz: N. Subotić, C. Trimmel, C. Lenz, K. Schlotterbeck, C. Gentner, Y. Mallı, Becker, R. Andrich, M. Bülter, Andersson

DT: U. Fischer

Escenario: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Horarios del partido Bayern Múnich vs. Unión Berlín por Bundesliga

El horario del Bayern Múnich vs. Unión Berlín, clubes que protagonizarán duelo del domingo en la jornada 25 de la Bundesliga, el cual está pactado para que inicie en Perú a las 11:00 a. m.. Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

- Argentina: 1.00 p. m.

- Bolivia: 12.00 p. m.

- Chile: 1.00 p. m.

- Colombia: 11.00 a. m.

- Ecuador: 11.00 a. m.

- Uruguay: 1.00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 11.00 a. m.

- España, Francia, Italia y Alemania: 5.00 p. m.

- Paraguay: 1.00 p. m.

- Venezuela: 12.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Unión Berlín por la Bundesliga?

Para ver Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO por el regreso de la Bundesliga, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

- Perú: ESPN 2, ESPN Play

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Australia: Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

- Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Canadá: Sportsnet Ontario, Sportsnet Pacific, Sportsnet West, Sportsnet East, Sportsnet Now, Sportsnet World Now, Sportsnet World

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile

- China: QQ Sports Live, Star Sports China, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Cuba: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

- Dinamarca: TV3 Sport, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go

- Internacional: Bayern.tv, Bet365

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SKY Go Italia

- Japón: SKY PerfecTV LIVE

- México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Rusia: Матч! Футбол 3

- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

- Suecia: Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium

- Suiza: Sky Sport Bundesliga 1

- Reino Unido: Talksport 2 Radio UK, BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

- Estados Unidos: Univision NOW, Foxsports.com, Fox Sports 1, TUDN en Vivo, UniMás, SiriusXM FC, FOX Soccer Match Pass, TUDN USA

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur

Ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Unión Berlín por Internet:

Si quieres ver por Internet el partido Bayern Múnich vs. Unión Berlín por la jornada 26 de la Bundesliga EN VIVO ONLINE, La República Deportes realizará la transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar los cotejos.