Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO ONLINE GRATIS en reanudación de la Bundesliga 2020 este domingo 17 de mayo. La transmisión por Internet podrás seguirlo por los canales de TV: ESPN 2 y Fox Sports a partir de las 11.00 a. m. (horario peruano) en el Estadio An der Alten Försterei. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube.

La República Deportes realizará una transmisión del Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO GRATIS gracias a las señales de ESPN 2 y Fox Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Bayern Múnich y Unión Berlín, goles, incidencias de los futbolistas y más.

PUEDES VER: Lokomotiv Moscú confirmó que Jefferson Farfán tiene coronavirus

En la retorno de la Bundesliga, Bayern Munich intentará alejarse en la parte alta de la tabla de posiciones cuando se enfrente al Unión Berlín, que se ubica en el puesto 11.

Este compromiso vislumbra al elenco bávaro como amplio favorito para quedarse con las tres unidades, pese a ser visitantes, pues tiene una diferencia de goles de +47.

Unión Berlín, por su parte, ha sufrido varios altibajos en el certamen, por eso ve lejos los puestos de competencias europeas.

Sin sorpresa alguna, de las últimas veces que se han enfrentado ambos elencos, Bayern Múnich siempre logró imponerse pese a que ha recibido anotación, por lo que ahora Unión deberá buscar la hazaña en su propia casa.

PUEDES VER: Perú jugará las Eliminatorias sin público debido al coronavirus

Bayern vs. Unión Berlín EN VIVO: declaraciones del técnico bávaro Hansi Flick

Hansi Flick, entrenador del Bayern Múnich, se mostró satisfecho por la situación de su equipo de cara al duelo de este domingo 17 contra el Union Berlín, al que llega con solo tres bajas por lesión: Philippe Coutinho, Corentin Tolisso y Nicklas Süle, y con la duda de Javi Martínez.

“Estoy satisfecho con la situación del equipo. Tenemos todavía tres lesionados que son baja de larga duración y Javi Martínez sólo ha corrido y no sabemos si alcance para el domingo”, apuntó Flick en la previa del partido.

Bayern vs. Unión Berlín EN VIVO por Bundesliga: alineaciones probables

Bayer Múnich: Neuer; Boateng, Alaba, Kimmich, Pavard, Thiago Alcantara, Coutinho, Gnabry, Davies, Müller, Zirkzee

DT: Flick

Unión Berlín: R. Gikiewicz: N. Subotić, C. Trimmel, C. Lenz, K. Schlotterbeck, C. Gentner, Y. Mallı, Becker, R. Andrich, M. Bülter, Andersson

DT: U. Fischer

Escenario: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Bayern vs. Unión Berlín EN VIVO por Bundesliga: canales

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bermudas: ESPN Caribbean

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Canadá: Sportsnet Ontario, Sportsnet Pacific, Sportsnet West, Sportsnet East, Sportsnet Now, Sportsnet World Now, Sportsnet World

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile

China: QQ Sports Live, Star Sports China, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Cuba: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

República Dominicana: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

Egipto: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte, ESPN Caribbean

Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SKY Go Italia

Líbano: beIN Sports HD 5, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Monaco: beIN Sports 1

Mongolia: Fox Sports 2 Mongolia, Fox Sports 2 Hong Kong

Países Bajos: Fox Sports 1, Fox Sports Go, Fox Sports 7, Fox Sports 4

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Rusia: Матч! Футбол 3

Arabia Saudita: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 5, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Trinidad y Tobago: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Túnez: beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5

Turquía: S Sport 2, S Sport+

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 5, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Reino Unido: Talksport 2 Radio UK, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos: Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN en Vivo, UniMás, SiriusXM FC, FOX Soccer Match Pass, TUDN USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur

Bayern vs. Unión Berlín EN VIVO por Bundesliga: horarios

Bayern Múnich vs. Unión Berlín protagonizarán un atractivo duelo este domingo 17 de mayo por la jornada 25 de la Bundesliga. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 11.00 a. m. (horario peruano). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

Argentina: 1.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 11.00 a. m.

España, Francia, Italia y Alemania: 5.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.