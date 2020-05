WWE SmackDown EN VIVO: HOY se forman nuevas historias camino a Backlash 2020

WWE SmackDown EN VIVO | Ver SmackDown en español por Internet | LIVE STREAMING | HOY se realiza (GRATIS ONLINE vía Fox Sports 3) desde el Performance Center el primer show de la marca azul tras Money in the Bank 2020. La República Deportes hará el minuto a minuto de los mejores momentos, los resultados y el resumen final.

¿A qué hora ver WWE SmackDown EN VIVO?

La transmisión de WWE SmackDown Live, donde el dueño del maletín de Money in the Bank (Otis) estará presente en el segmento Miz TV, está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios en los diversos países para que no te pierdas este show de lucha libre:

México - 7.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos - (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.) - 8.00 p. m.

Venezuela - 8.00 p. m.

Bolivia - 8.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

Mucha expectativa ha generado esta nueva edición de SmackDown debido a que el universo de WWE quiere saber qué pasará en torno a Otis, quien sorprendentemente ganó el maletín en el la lucha de escaleras masculina de Money in the Bank 2020.

Este viernes, el novio de Mandy Rose aparecerá en el segmento Miz TV, donde podría revelar sus intenciones acerca de cuándo piensa canjear el contrato por uno de los campeonatos de la empresa.

Por otro lado, la WWE ha anunciado en sus redes sociales oficiales que Charlotte Flair volverá a estar presente en SmackDown con su título de NXT, aunque se desconoce el motivo.

Finalmente, el combate más atractivo de la noche será el torneo que determinará al nuevo campeón Intercontinental, luego de que la WWE lo haya declarado vacante debido a que Sami Zayn no puede defender su reinado a causa del coronavirus.

¿En qué canal ver WWE SmackDown EN VIVO?

Si quieres seguir las mejores incidencias de WWE SmackDown en español, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 3.

Sin embargo, si deseas ver Friday Night SmackDown en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX Deportes y por Internet a través de WWE Network.