WWE ha sido una de las pocas empresas que ha seguido laborando a pesar del coronavirus; sobre todo porque la lucha libre ha sido considerada esencial para la sociedad en varias regiones de los Estados Unidos. Drew McIntyre se convirtió en una de las principales caras de la compañía luego de que derrotó a Brock Lesnar y se convirtió en el flamante campeón mundial.

El escocés siempre fue uno de los escogidos para representar a la WWE y favoritos del mismo Vince McMahon y a pesar de que no ha podido lucir su cinturón frente al público por la cuarentena, no deja de deleitar a sus hinchas con picantes mensajes. En su más reciente entrevista arremetió contra la gente que llega de la UFC o de otro ámbito relacionado a la MMA.

Para McIntyre, estos peleadores no deberían tener un ascenso tan rápido en World Wrestling Entertainment y mucho menos poder tener la opción tan fácil de luchar por un título. El caso más reciente, sin contar a Cain Velasquez porque fue despedido, es el de Ronda Rousey, quien en dos años pasó de debutar a ser parte del ‘main event’ en un WrestleMania, al cual llegó como campeona.

Además, es muy usual que la WWE invite a deportistas retirados a formar parte de un evento pague-por-ver o tenga alguna aparición especial. Ese fue el caso de Tyson Fury, el boxeador británico, que se enfrentó a Braun Strowman en Crown Jewel 2019. Sin embargo, en las últimas semanas se ha deslizado el rumor de que él sería el nuevo rival del ‘Elegido'.

“Tyson Fury ha hecho lo mismo desde que gané el título. La gente reconoce el alcance global de WWE. Entienden que es una plataforma enorme, una gran oportunidad. Y obviamente, si tienes un poco de inteligencia, vas a por el número uno. Escuché lo que dijo: ‘David vs. Goliath’, no sería un combate sin sanción para WWE”, declaró McIntyre.

Drew McIntyre: Reto aceptado con condiciones

“Si quiere una pelea callejera, me parece bien. No por el título, sólo las Superestrellas de WWE merecen una oportunidad titular. Me parece bien pelear contra alguien si eso hace que más ojos se pongan sobre WWE. Pero hay categorías de peso. Yo mido 1.96 metros, 122 kilogramos. Si cree que nunca he estado en una pelea callejera, está muy equivocado. Si tengo que enfrentarme a él así, me parece bien. Peso 45 kilos más que él, lo noquearía y eso armaría mucho ruido”, advirtió.