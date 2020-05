En una etapa complicada donde Universitario de Deportes ocupaba los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar y el fantasma del descenso se asomaba por Ate, Alberto Rodríguez llegó —procedente del Junior de Barranquilla— para vestir la crema en el 2018 y liderar al equipo.

El ‘Mudo’ devolvió a la zaga de Universitario la solidez que había perdido en los seis partidos que disputó, ya que se alejó de las canchas debido a una rotura de tendón de Aquiles, durante un partido con Sporting Cristal. Pese a eso, la ‘U’ ratificó su confianza en él y le renovó contrato por todo el 2019, año en el que no pudo sumar minutos.

PUEDES VER IPD lamenta muerte de Jannette Mallqui, deportista peruana de lucha

Ya recuperado de la lesión, los hinchas 'cremas’ esperaban ver jugar a Alberto Rodriguez esta temporada. Es más, el técnico Gregorio Pérez aseguró que lo tenía en sus planes y la directiva inició negociaciones con el central para su renovación, incluso se le vio en el primer día de entrenamiento del primer equipo, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

El defensa de 36 años se despidió de los fanáticos 'merengues’ y, días después, dio la sorpresa al fichar por Alianza Lima. Rodríguez decidió el silencio, pero en una entrevista con ESPN reveló por qué tomó esa decisión. Eso sí, resaltó en todo momento su respeto por Universitario de Deportes.

"Soy un jugador que es muy agradecido en todos los clubes que he estado. Siempre estaré agradecido con el lugar que me dio la mano, que te apoya. A la institución yo estoy agradecido con la gente, también estoy agradecido por la ayuda, por todo. No hay nada que reprochar. Esto es fútbol, esto es profesionalismo. Uno debe elegir dentro de su manera de pensar, de lo que cree conveniente", señaló.

Alberto Rodríguez ya tuvo minutos en Alianza Lima al mando de Pablo Bengoechea, con quien aseguró tener una buena relación, por lo que le dio mucha tristeza su partida de la institución ‘blanquiazul’.