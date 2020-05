Luis Suárez sobre Arthur: “Hablan de él como si fuera Pelé"

En la historia del balompié español solo un hombre ha ganado el Balón de Oro y ese es Luis Suárez Miramontes, uno de los exfutbolistas más reconocidos del FC Barcelona. En esta ocasión el ariete despotricó contra el volante brasilero Arthur, quien les costó más de 20 millones de euros a los ‘culés’.

Suárez aseguró que Arthur hasta ahora no ha hecho nada y lanzó una picante pregunta: “¿No podía haber hecho Aleñá lo mismo?”, haciendo referencia a una de las grandes promesas del FC Barcelona. Al parecer el histórico delantero no le gusta nada el fichaje del volante.

“Si un jugador viene de fuera, viene para jugar a un nivel alto. Cuando hablan aquí en Italia de Arthur, parece que estuvieran vendiendo a Pelé. No deben haberlo visto”, afirmó Luis Suárez, quien también tuvo un paso en el Inter de Milán cuando estaba en los mejores años de su carrera.

“Cuando ha metido un gol lo ha celebrado como si hubiese hecho 18. A veces se fichan jugadores por ser brasileños y eso no te garantiza que jueguen bien. Si mejora su rendimiento, no tendré en problemas en decir que este Arthur no es el de antes”, puntualizó.

Dejando de lado las críticas, el FC Barcelona retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de que el cuerpo técnico programara para el jueves 14 un día de descanso. Los futbolistas azulgranas siguieron con el plan de trabajo individualizado después de dos meses sin competición liguera debido al coronavirus. Los preparadores físicos calibran las cargas para minimizar el riesgo de lesiones, informó EFE.

El cuerpo técnico de Quique Setién programó circuitos físicos y técnicos individualizados para cada futbolista de la plantilla a fin de afinar de forma más precisa la puesta a punto. El equipo regresará al trabajo este sábado a las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva. El FC Barcelona planea mantener el liderato en LaLiga Santander y poder ganar la Champions League de la mano de Lionel Messi.