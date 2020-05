Entrenador del Augsburgo cometió insólito error y no podrá dirigir en reinicio de Bundesliga

El director técnico del Augsburgo, Heiko Herrlich, cometió una inusual falta que le costará no estar presente en la reanudación de la Bundesliga, programada para este sábado 16 de mayo, luego de dos meses de para por el brote del coronavirus.

El entrenador rompió los estrictos protocolos de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y salió temporalmente del hotel donde se encontraba su plantel para ir a un centro comercial a comprar pasta de dientes y crema para la piel, hecho que le salió caro.

“Cometí un error al salir del hotel. Incluso si he seguido todas las medidas de higiene tanto al salir del hotel como si no, no puedo deshacer esto. En esta situación, no cumplí con mi función de modelo a seguir para mi equipo y el público”, lamentó.

Por esta falta, el técnico tampoco podrá dirigir a sus jugadores en el entrenamiento del viernes previo a su partido del fin de semana ante el Wolfsburgo, correspondiente a la jornada 26 de la primera división del fútbol alemán.

“Seré consistente y mantendré mi error”, expresó en conferencia de prensa el último jueves el DT de 48 años, quien es considerado un paciente de riesgo, ya que en el 2000 recibió tratamiento a causa de un tumor en el cerebro.

Para recibir el visto bueno del Gobierno germano y retornar a la actividad, la DFL decretó normas que todos los clubes deberán seguir al pie de la letra, entre las que se encuentran el aislamiento de los miembros de todos los planteles y evitar cualquier tipo de contacto físico, además de constantes pruebas de descarte del coronavirus.

Programación de la fecha 26 de la Bundesliga

Sábado 16 de mayo

- Borussia Dortmund vs. Schalke 04

- Hoffenheim vs. Hertha Berlín

- RB Leizig vs. Friburgo

- Augsburgo vs. Wolfsburgo

- Düsseldorf vs. Paderborn

- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach

Domingo 17 de mayo

- Colonia vs. Mainz 05

- Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Lunes 18 de mayo

- Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen