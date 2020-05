Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO: hora, canal y cómo ver GRATIS por INTERNET el partido

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO vía FOX Sports y ESPN | Ambas escuadras marcan la reanudación de la Bundesliga tras la pandemia del coronavirus. El partido está pactado para las 8:30 a.m. (Perú), 7:30 a.m. (México) y 2:30 p.m. (España). Este encuentro denominado el 'Derbi del Ruhr’ se desarrollará en el Signal Iduna Park por la jornada 26.

Para seguir EN VIVO ONLINE GRATIS el Borussia Dortmund vs. Schalke 04 tendrás que engancharte a la web de La República Deportes que te llevará el minuto a minuto con todas las incidencias, goles y mejores jugadas. Al finalizar este encuentro de la Bundesliga se estará publicando el resumen completo.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04: ¿Cómo llegan los ‘Mineros’?

Antes de la paralización el Borussia Dortmund quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League por el PSG (2-1/2-0). Punto aparte, los ‘negriamarillos’ llegan a esta encuentro apilando una racha de 4 victorias consecutivas en Bundesliga, vencieron de forma seguida al Monchengladbach (1-2), Freiburg (1-0), Werder Bremen (0-2) y al Eintracht Frankfurt (4-0).

Como local el Dortmund encadena 13 partidos seguidos sin perder (10 victorias y 3 empates). Esta imbatibilidad le permite mantenerse en la pelea por el título al estar situado en 2da posición a sólo 4 puntos de distancia del Bayern Múnich (1º) y con 1 de ventaja sobre el Leipzig (3º).

Borussia Dortmund vs. Schalke 04: ¿Cómo llegan los ‘Reyes Azules’?

El Schalke 04 vive un panorama adverso en esta reanudación. Actualmente están estancados en la tabla de posiciones al arrastrar una racha de 7 encuentros consecutivos sin ganar en Bundesliga (4 empates y 3 derrotas). Ha empatado y perdido tanto en casa (1-1 vs. Hoffenheim / 1-1 vs. Paderborn / 0-5 vs. Leipzig), como fuera de ella (0-0 vs. Mainz 05 / 0-0 vs. Hertha / 3-0 vs. Köln / 5-0 vs. Bayern Múnich).

Como visitante el Schalke 04 no ha ganado en sus últimos 6 encuentros (3 empates y 3 derrotas). Esto le permite estar situado en sexto lugar ganando así (por el momento) un espacio en la Europa League. Sin embargo no puede fiarse, le lleva un 1 punto de ventaja sobre el Wolfsburg (7º) y el Freiburg (8º), y con 2 sobre el Hoffenheim (9º).

Hora del Borussia Dortmund vs. Schalke 04

México - 8.30 a. m.

Ecuador - 8.30 a. m.

Colombia - 8.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami y Florida) - 9.30 a. m.

Bolivia – 9.30 a. m.

Venezuela - 9.30 a. m.

Paraguay - 10.30 a. m.

Chile - 10.30 a. m.

Argentina - 10.30 a. m.

Uruguay - 10.30 a. m.

Brasil - 10.30 a. m.

Canal del Borussia Dortmund vs. Schalke 04

Los canales que cuentas con los derechos de transmisión de la jornada 26 de la Bundesliga serán ESPN y Fox Sports. Sin embargo, para el Borussia Dortmund vs. Schalke 04, ESPN 2 lo emitirá desde las 8.30 a. m. (hora peruana).