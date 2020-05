Borussia Dortmund vs. Schalke 04: Así pagan las casas de apuestas del partido por la Bundesliga

La Bundesliga volverá a la acción desde este sábado 16 de mayo con una jornada 26 repleta de emocionantes partidos. El torneo de Alemania será la primera de las grandes ligas de Europa en donde se reanude completamente el fútbol y el primer partido será nada menos que un derbi: Borussia Dortmund vs. Schalke 04.

El Derby del Ruhr es según los expertos el encuentro más ‘caliente’ de todo el país germano y en esta ocasión hay varias razones por la cual no estará apta para cardiacos. Una de esos argumentos es que el conjunto el BVB es el más cercano perseguidor del Bayern Munich, líder actual del torneo doméstico.

El exequipo de Jefferson Farfán está un poco alejado de los primeros lugares, pues el mismo Dortmund con 51 puntos le lleva 14 puntos. Sin embargo, se ubica en el sexto lugar y por ahora está clasificado a la fase clasificatoria de la siguiente edición de la Europa League; por eso debe sumar todos los puntos posibles y si es de visita, mejor.

Tabla de posiciones de la Bundesliga

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue el 26 de octubre del año pasado y el resultado fue de un empate sin goles (0-0). En total se han medido en 155 oportunidades y la ventaja lo posee el Schalke con 60 victorias. Los ‘negri-amarillos’ vencieron solo en 53 oportunidades y quedaron igualados en 43 ocasiones.

Coronavirus en Alemania

El coronavirus en Alemania azotó fuerte a la nación y en la actualidad registran 175.699 casos de personas contagiadas y 8001 fallecidos. Sin embargo, la cuarentena se ha levantado paulatinamente y ahora se encuentra en los ojos de todo el mundo, ya que evaluarán si las medidas hacen efecto o surgirá un rebrote de la pandemia.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas del partido por Bundesliga?

Casa de Apuestas Borussia Dortmund Empate Schalke 04 Betsson 1.20 4.75 6.00 Te Apuesto 1.50 4.20 5.60 Bet365 1.50 4.33 6.50 Inkabet 1.50 4.50 6.00 Doradobet 1.55 4.40 5.80 Bwin 1.50 4.50 6.25

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Bundesliga?

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 en Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.30 a.m.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 en Estados Unidos: 8.30 a.m. (ET) / 5.30 a.m. (PT)

Borussia Dortmund vs. Schalke 04en Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.30 a.m.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.30 a.m.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.30 a.m.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.30 p.m.

¿Dónde ver el Borussia Dortmund vs. Schalke 04 LIVE STREAMING por la Bundesliga?

Los canales dónde se podrá ver el Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO por la fecha 26 de la Bundesliga son los siguientes:

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)