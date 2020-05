Mario Salas llegaría a mitad de junio a Perú para dirigir a Alianza Lima

La Liga 1 del fútbol peruano prepara su regreso. Mario Salas todavía desconoce cuándo será el día exacto de su regreso a Perú, sin embargo, la dirigencia de Alianza Lima ya tiene una fecha tentativa para su arribo.

De acuerdo a fuentes ligadas a Alianza Lima, mitad de junio es la fecha en la que Mario Salas debería llegar a Perú para comenzar a preparar al equipo. Los ‘íntimos’ solo esperan que se reabran las fronteras internacionales para enviarle un boleto de avión al ‘Comandante’.

PUEDES VER IPD lamenta muerte de Jannette Mallqui, deportista peruana de lucha

Mario Salas desea poner a Alianza Lima en un importante nivel internacional. El ‘Comandante’ explicó a través de YouTube para el canal del club ‘blanquiazul’ algunos de los parámetros que tendrá su trabajo para que puedan tener éxito.

Sobre el esquema de juego, Salas dijo que todos son modificables, pero lo que no, es la forma de jugar, la idea, la propuesta que hay que tener dentro de la cancha y los objetivos deportivos que Alianza Lima se fija y que se buscan cumplir. “Me gusta que el equipo sea protagonista, que siempre vaya al frente y que tenga un gran espíritu combativo. Eso no se negocia. Puedo jugar con 2, 3, 4 defensas, pero no cambio la idea y la forma", sostuvo.

Otro punto importante sobre el trabajo de Mario Salas en Alianza Lima serán las indisciplinas. El técnico chileno ya conversó con los directivos blanquiazules y dejó claro que los futbolistas no podrán poner en riesgo a la institución.

"En la vida y en cualquier ámbito profesional, la disciplina es fundamental. Es deber de la dirigencia y del comando técnico poner disciplina para los empleados de cualquier institución y el jugador tiene que retribuirla con un grado de compromiso total. Yo no hablaría de jugadores que son disciplinados; sino de jugadores que son comprometidos. El jugador comprometido no requiere que la indisciplina caiga sobre él, el que tiene un objetivo claro no necesita una medida disciplinaria para encarrilarlo”, puntualizó Mario Salas.