Alberto Rodríguez descarta un posible retiro: “Voy a seguir jugando hasta que pueda” [VIDEO]

La Liga 1 Movistar 2020 inició hace algunos meses y fue escenario del regreso a la actividad de uno de los futbolistas peruanos más importantes de la última década, Alberto Rodríguez. El experimentado defensor no tuvo un buen desenlace en Universitario tras la lesión sufrida y sin posibilidades de jugar, y fichó por el archirrival, Alianza Lima.

En tienda ‘blanquiazul’ y entonces, bajo la batuta de Pablo Bengoechea, volvió a las canchas paulatinamente hasta convertirse en titular y líder de la saga defensiva. El ‘Mudo’ ofreció una entrevista a ESPN y descartó totalmente que piensa en el retiro; todo lo contrario, espera jugar por varios años más.

Alberto Rodriguez tampoco tuvo un ‘final feliz’ en la selección peruana, ya que se lesionó en el partido con Francia durante el Mundial de Rusia 2018 y se retiró en el entretiempo. Ese fue aparentemente su último encuentro con la camiseta nacional. Luego de ello, se recuperó y fue contratado por la 'U', donde jugó bastante, pero en octubre del mismo año sufrió una rotura de tendón de Aquiles que lo tuvo fuera del campo por casi un año.

Las lesiones siempre fueron la principal debilidad del futbolista de 36 años y todo parecía indicar que víctima de estas, el retiro estaba cada vez más cerca. No obstante, en la conversación que tuvo hoy viernes 15 de mayo dejó en claro que es el de antes e incluso reveló que ha hablado con Ricardo Gareca y tiene aún posibilidad de volver a jugar por la ‘Bicolor’.

Sobre la hora de colgar los chimpunes, Rodríguez dijo: "Todo futbolista quiere jugar hasta donde le den las piernas, uno nunca quiere dejar el fútbol. Eso se le preguntas a cualquier futbolista y te va a decir lo mismo, pero llega un momento que ya quieres dejarlo o el motivo que tu consideres”.

“Yo todavía me siento con la capacidad de seguir jugando a buen nivel, lo que me toca a mí es prepararme bien, como siempre, y que las lesiones no me estén incomodando. Después… yo no tengo problema, voy a seguir jugando hasta que pueda", recalcó el defensa de Alianza, que disputó la Copa Libertadores 2020.